Spalletti: «Quando ho richiamato Acerbi dopo il rifiuto della convocazione, ha ritirato fuori la questione di Juan Jesus»

Al Festival dello Sport di Trento, l’ex ct dell’Italia Luciano Spalletti è tornato a parlare del caso Acerbi e il rifiuto della convocazione in Nazionale, legato anche a quanto accaduto con Juan Jesus durante un Inter-Napoli, in cui il difensore brasiliano accusò il nerazzurro di parole razziste nei suoi confronti.

Le dichiarazioni di Spalletti su Acerbi e Juan Jesus

«Sono sempre di più quelli che trovano delle scusanti o delle motivazioni per non assolvere i propri impegni e per non prendersi delle responsabilità importanti. Sono sempre meno quelli che ci mettono la faccia. C’è una pre-convocazione, tu aderisci e il giorno prima della convocazione ti telefono: “Avevi ragione tu, perché devi sempre considerare il campo”. E il campo ha detto che lui era uno dei più forti. Gli ho detto questo: “Il campo ha detto che tu sei ancora un leader e avevo pensato di convocarti”. Lui mi ha risposto, dopo averlo chiamato più volte. Mi ha detto “Sei lei dice così, mi fa piacere e vengo”; sono passati 3/4 giorni, mi ha mandato un messaggio e mi ha detto “Io non vengo più”. Allora l’ho richiamato e ha ritirato fuori la questione di Juan Jesus. In quella questione eravamo dovuti intervenire perché quelle sono cose delicate. Se lui è contento così, sono contento per lui. Ma lo svolgimento della cosa è andata diversamente da quello che racconta».

Scrisse Franco Ordine il 22 giugno 2024:

Spalletti ha perso Acerbi prima di cominciare e non dimentichiamo che per averlo a disposizione la giustizia sportiva ha sorvolato sulla famosa vicenda Juan Jesus. Uscito l’interista dalla lista, in circolazione di italiani disponibili capaci di recitare un ruolo fondamentale di perno centrale difensivo non c’è granché: