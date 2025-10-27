Home » Il Campo » Calciomercato

Spalletti e Mancini piacciono alla Juventus, ma pagano Tudor e Motta fino al 2027 per un costo di 25 milioni

Schira scrive delle difficoltà che la Juventus avrebbe nell'ingaggiare uno tra Mancini e Spalletti che chiedono garanzie contrattuali (accordo almeno fino al 2027) e rinforzi.

Moldova Spalletti

Db Reggio Emilia 09/06/2025 - qualificazioni Mondiali 2026 / Italia-Moldova / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Luciano Spalletti

Dopo la sconfitta contro la Lazio, la Juventus ha deciso di esonerare l’allenatore Igor Tudor con una breve notaJuventus Fc comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale”. 

Il profilo che piace di più alla dirigenza al momento è quello di Luciano Spalletti, ma come scrive Nicolò Schira ci sarebbero problemi per l’ingaggio del mister.

 

“Luciano Spalletti e Roberto Mancini piacciono da tempo alla Juventus, ma sono tecnico da progetto e chiedono garanzie contrattuali (accordo almeno fino al 2027) e rinforzi. Juve al momento ha a libro paga Tudor e Motta fino al 2027 per un costo di 25M lordi (staff inclusi)”.

Correlate