Spalletti e Mancini piacciono alla Juventus, ma pagano Tudor e Motta fino al 2027 per un costo di 25 milioni

Schira scrive delle difficoltà che la Juventus avrebbe nell'ingaggiare uno tra Mancini e Spalletti che chiedono garanzie contrattuali (accordo almeno fino al 2027) e rinforzi.

Dopo la sconfitta contro la Lazio, la Juventus ha deciso di esonerare l’allenatore Igor Tudor con una breve nota: Juventus Fc comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale”.

Il profilo che piace di più alla dirigenza al momento è quello di Luciano Spalletti, ma come scrive Nicolò Schira ci sarebbero problemi per l’ingaggio del mister.

Luciano #Spalletti e Roberto #Mancini piacciono da tempo alla #Juventus, ma sono tecnico da progetto e chiedono garanzie contrattuali (accordo almeno fino al 2027) e rinforzi. #Juve al momento ha a libro paga #Tudor e #Motta fino al 2027 per un costo di 25M lordi (staff inclusi) — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 27, 2025

