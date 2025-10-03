Spalletti è ancora senza panchina, potrebbe essere l’uomo giusto per Juve e Fiorentina

Luciano Spalletti, l’artefice del terzo scudetto del Napoli, è senza panchina da quando è stato esonerato dalla Nazionale a giugno. È strano che un allenatore tanto apprezzato e di esperienza non abbia trovato una nuova panchina e proprio per questo si è tornati a parlare di lui in questi giorni. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana sarebbe diventato l’obiettivo numero uno di un top club a sorpresa: l’Al-Ittihad, ma altre voci lo hanno accostato alla Juventus.

La squadra di Tudor sta attraversando un periodo complesso e non abbia ancora trovato gli equilibri giusti. La Juventus continua a essere imbattuta in questa prima parte di stagione, ma il rendimento non convince del tutto. Il pareggio contro il Villarreal in Champions League ha confermato i limiti della squadra: tanti risultati utili, ma poche vittorie e soprattutto difficoltà a trovare soluzioni efficaci ai problemi tattici. È in questo contesto che, come spesso accade, prendono piede le voci legate al futuro della panchina.

Il pareggio subito all’ultimo minuto contro il Villarreal rischia di compromettere il cammino in Champions e ha scatenato la rabbia dei tifosi, molti dei quali chiedono l’esonero di Tudor e invocano l’arrivo di Spalletti al suo posto. Con l’ex Ct dell’Italia in panchina, ci sarebbe un cambio di modulo dal 3-5-2 al 4-3-3 in attesa di un paio di colpi a gennaio.

Ma il nome di Spalletti sembra improbabile agli addetti ai lavori, soprattutto dopo i cambiamenti nella dirigenza della Juve e l’addio di Giuntoli,, come ha detto Paolo Paganini, della Rai