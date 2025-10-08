Sky: «Un’indagine Figc sul caso Osimhen potrebbe riaprirsi soltanto davanti a fatti e situazioni nuovi»
Modugno: «È una questione di carattere contabile, mentre per la giustizia sportiva l'indagine già chiusa. Nessun rilievo mosso al Napoli»
Caso Osimhen, Pompilio a Giuntoli: «Fidati. Non puoi renderti conto di cosa ti ha chiesto. Fammi lavorare»
Repubblica oggi ha dedicato due pagine all’informativa della Finanza sul caso Osimhen, ossia sulla trattativa che ha condotto all’acquisto del nigeriano dal Lille, trattativa per cui ora la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di De Laurentiis e Chiavelli (amministratore delegato del Napoli) per falso in bilancio.
Osimhen, la Procura Figc conosceva le prove della Finanza ma non ha voluto riaprire il caso De Laurentiis (Repubblica)
