Sky: Conte spera di avere Politano a disposizione contro l’Inter

Dall’inizio della stagione il Napoli e Conte si sono trovati a fronteggiare un gran numero di infortuni. In realtà si è partiti ancor prima che il campionato partisse con il forfait di Lukaku per cui si è corso ai riparti con l’acquisto di Hojlund. Purtroppo ora bisogna rimediare con la rosa che c’è ed è per questo che i due infortuni di Stanislav Lobotka e Matteo Politano preoccupano e non poco il mister. Il Napoli deve giocare tre competizioni ed è deciso a far bene in tutte.

Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato da Castel Volturno Francesco Modugno fatto il punto sugli infortunati, partendo da Stanislav Lobotka e Matteo Politano: «Per entrambi una lesione muscolare, al gluteo per Politano, all’adduttore invece per Lobotka. Con tempi stimati per il rientro più stretti per l’esterno, che ha dovuto rinunciare alla Nazionale e la sfida con l’Inter rappresenta l’obiettivo, la partita nella quale Antonio Conte spera di averlo pienamente recuperato.

Magari anche prima, con Elmas e Neres che però possono rappresentare le soluzioni per mantenere gli stessi equilibri e eventualmente anche cambiarli. Per Lobotka, invece, tempi un po’ più lunghi ma Gilmour è l’opzione pronta, pronto come ormai lo è dopo la sosta Buongiorno e subito dopo Rrahmani e Milinkovic-Savic, che sta gestendo un po’ di noie e di fastidi alla schiena».