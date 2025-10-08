Doppia lesione per Lobotka e Politano: lo slovacco fuori un mese, l’esterno (almeno) due settimane

Il Napoli ha reso noto, poco fa, il responso degli esami strumentali al quale sono stati sottoposti oggi pomeriggio Stanislav Lobotka e Matteo Politano, dopo i due infortuni che avevano patito durante la gara contro il Genoa di domenica scorsa. A seguire la nota da parte del club apparsa sul sito.

Lobotka e Politano, il responso degli esami strumentali

“Dopo due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Napoli Training Center. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha effettuato un lavoro misto a carattere metabolico. Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali in seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra per Lobotka. Per Politano lesione distrattiva al gluteo destro”.

Il Napoli non ha pubblicato i tempi di recupero nel proprio bollettino. Per lo slovacco, comunque, si tratta di una conferma di quanto già diagnosticato da parte dello staff della federazione slovacca. Maggiori dettagli sui rispettivi periodi di stop possono leggersi sul Corriere dello Sport.

“Si temevano due ko pesanti e, in effetti, l’esito preoccupa: doppia lesione muscolare, una all’adduttore della coscia destra e l’altra al gluteo. La stima sui tempi di recupero per ora dice: quattro settimane per Lobotka e due per Politano. Il centrocampista polacco e l’esterno, che ha dovuto rinunciare alla convocazione di Gattuso per le sfide dell’Italia contro Estonia e Israele, potranno approfittare della sosta del campionato per iniziare la fase di recupero”.