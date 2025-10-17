Senza Messi il Barcellona non segna più un gol su punizione: appena tre reti in quattro anni (As)

Messi ne aveva segnati cinquanta. Nessuno ha saputo raccoglierne l’eredità. Raphinha, Lewandowski, Torres, Rashford, nessuno ha il piede caldo

Il Barcellona ha avuto una clamorosa parabola discendente dall’addio di Messi, e questo è un fatto noto a tutti. Oggi As, quotidiano madrileno, evidenzia un dettaglio preoccupante riguardo ai calci di punizione e ai tiri da fuori area dopo la partenza dell’argentino.

Scrive As:

“Il Barcellona ha un grosso problema con i calci di punizione da quando Leo Messi ha lasciato il club. Sono stati segnati gol su calci d’angolo e situazioni di gioco da palla inattiva, ma sulle punizioni dirette il numero è ridicolmente basso. Da far venire voglia di piangere.

Dalla partenza dell’argentino, che durante la sua esperienza in blaugrana ha segnato 50 gol su punizione (l’ultimo il 2 maggio 2021 contro il Valencia al Mestalla), il Barcellona ha realizzato solo tre gol su calcio di punizione”.

I calci di punizione, un disastro dall’addio di Messi

Preoccupante tutto questo per una squadra con gli obiettivi del Barcellona. Il quotidiano spagnolo riporta i dati alla mano:

“Nella stagione 2024-25, su 27 tentativi in Liga, solo Pablo Torre è riuscito a segnare. È avvenuto a Siviglia. Un anno prima, nella stagione 2023-24, furono segnati due gol su 21 tentativi. Ferran Torres è stato il primo giocatore a realizzare una punizione dopo Messi, nel match contro il Betis. Nella stessa stagione, anche Robert Lewandowski ha segnato contro il Valencia.

Se guardiamo ancora più indietro, tutto sono zeri. Nella stagione 2022-23 nessun gol su 20 tentativi e nella 2021-22 nessuno è riuscito a segnare su 15 punizioni dirette. Nella stagione attuale, finora, il Barcellona ha avuto sei punizioni, zero gol. La squadra blaugrana non ha uno specialista o un esecutore indiscusso sui calci di punizione”.

Conclude poi As:

“Da quando Messi se n’è andato, sono stati molti i giocatori che hanno provato a prenderne il posto. Quello che ci ha provato di più, probabilmente, è Raphinha, ma anche Lewandowski e Ferran Torres. Rashford, che calciava le punizioni al Manchester United, potrebbe provarci. In passato hanno cercato il gol su punizione giocatori come Gündogan, Memphis Depay, Ansu Fati, Coutinho, Dembélé, Marcos Alonso, Jordi Alba, Piqué… tutti con scarsi risultati”.