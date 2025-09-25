Messi è pronto a scrivere un’altra pagina di storia: ora punta anche alla Scarpa d’Oro della Mls (As)

Mancano solo 16 gol ai 900 in carriera e 8 assist ai 400. A breve arriverà il rinnovo con l’Inter Miami e l’ultimo Mondiale della sua carriera.

Messi continua a stupire in Mls con gol e assist da record, guidando l’Inter Miami. È in corsa per la Scarpa d’Oro 2025 e si conferma leader della lega.

Messi, record su record

Scrive As:

“L’argentino si avvia alla Scarpa d’Oro 2025 della Mls. La sua doppietta contro il New York City lo porta in cima alla classifica, prendendo un leggero (ma importante) vantaggio su Denis Bouanga e Sam Surridge, i suoi principali rivali.

Leader solitario con 24 gol in 23 partite (una rete ogni 82 minuti), Messi continua a essere letale sotto porta. Ma Messi va oltre. L’argentino è ‘solo’ a 16 gol dai 900 ufficiali in carriera — un traguardo raggiunto solo da Cristiano Ronaldo — e a otto assist dai 400.

Il rendimento di Messi è qualcosa di mai visto negli Stati Uniti. Secondo la Mls, l’argentino è il primo giocatore nella storia della competizione a realizzare 35 contributi al gol, tra reti e assist, in due stagioni consecutive. Per fare un paragone, né Ibrahimovic, né Higuaín, né Thierry Henry si sono avvicinati a Messi in appena due stagioni.”

In attesa del rinnovo

Conclude riportando la notizia del rinnovo di contratto di Messi:

“A priori, tutto è già concordato tra club e giocatore dopo negoziazioni più lunghe del previsto. Si prevede che prolunghi il suo contratto a Miami per altre due stagioni, fino a dicembre 2027. Così si realizzerà il desiderio della dirigenza di inaugurare il nuovo stadio nel 2026 e il suo personale, partecipare al Mondiale 2026, la sua ultima Coppa del Mondo.”