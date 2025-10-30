Scholes ha giocato per anni senza dire a nessuno che suo figlio ha una grave forma di autismo

Ora ha deciso di lasciare il commento in tv per dedicarsi solo a lui. Aiden ha 20 anni. "Per comunicare mi graffiava e mordeva e non volevo spiegare che fossero quei segni"

Paul Scholes ha annunciato di aver chiuso tutte le sue collaborazioni da commentatore delle partite di calcio in diretta per prendersi cura del figlio Aiden, affetto da una grave forma di autismo. Lo ha detto al podcast Stick To Football: Aiden ha 20 anni e ha bisogno di un livello molto alto di attenzioni.

Scholes lavorava per TNT Sports ma la sua ultima apparizione risale alla finale di Europa League della scorsa stagione tra Manchester United e Tottenham.

Ad Aiden è stato diagnosticato un autismo non verbale quando era piccolo, e necessita di cure 24 ore su 24 da parte dei genitori. Scholes – racconta il Telegraph – “si è separato dalla moglie Claire nel 2020 dopo 27 anni insieme, ma i due si dividono ancora i compiti di cura di Aiden e organizzano la settimana in una routine che lo aiuta a capire che giorno è”.

“Ho preso questa decisione quest’anno per Aiden, ovviamente a causa delle sue esigenze particolari che potreste conoscere”, ha detto Scholes agli ex compagni di squadra del Manchester United Gary Neville e Roy Keane, insieme a Ian Wright e Jill Scott. “Non parla, non può parlare. Penso che capisca molto più di quanto pensiamo. Emette suoni, ma solo le persone a lui vicine capiscono cosa sta dicendo. È autistico, ma è un autismo molto grave”.

“Tutto il lavoro che faccio ora si concentra solo sulla sua routine, perché ha una routine piuttosto rigida ogni singolo giorno, quindi ho deciso che tutto ciò che farò sarà incentrato su Aiden. Non sto più con Claire, quindi lo portiamo tre sere a testa e la mamma di Claire lo porta il venerdì sera. Facciamo sempre le stesse cose con lui, perché non sa che giorno della settimana sia o che ora sia. Ma capisce da quello che stiamo facendo che giorno è. Lo prendo ogni martedì e andiamo a nuotare. Adora nuotare, poi prendiamo la sua pizza mentre torniamo a casa. Il giovedì lo prendo, andiamo a mangiare qualcosa e torniamo a casa. La domenica lo prendo a casa di Claire e andiamo da Tesco dove compra un carrello pieno di cioccolatini. Quindi non sa che giorno o che ora sia, ma capisce da quello che stiamo facendo che giorno è. Compirà 21 anni a dicembre”.

Scholes ha intenzione di continuare a svolgere il ruolo di opinionista per TNT Sports, il che non gli richiede di recarsi regolarmente alle partite, e continuerà anche ad apparire nel suo nuovo podcast, The Good, The Bad and The Football, insieme a Nicky Butt e Paddy McGuinness.

“Tutto quello che farò ora ruota attorno a lui, lavoro in studio, ma tutto è costruito attorno alla sua giornata. La scorsa stagione, il giovedì sera, facevo la partita di Europa League per il Manchester United, quella è la sera in cui di solito lo vedevo, quindi si agitava, mordeva e graffiava. Sa che non c’è subito uno schema. E l’ho fatto per anni, in realtà, pensando sempre che prima o poi avrei dovuto smettere, quindi ho avuto l’opportunità di fare il podcast e ho pensato che sarebbe stato più adatto a me, beh, non a me, Aiden”.

Scholes ha spiegato che Aiden morde e graffia quando è frustrato perché non è in grado di comunicare i suoi sentimenti, e ha rivelato che, durante la sua carriera da giocatore, andava ad allenarsi allo United con dei segni sul viso che inizialmente non voleva spiegare. “Ti mordeva il braccio o ti graffiava solo per la frustrazione che provava nei suoi confronti, perché non capiva le cose, non riusciva a dirti come si sentiva. Non ho mai avuto una pausa da quella situazione, nemmeno quando giocavo. Era molto dura a quei tempi, sembra che sia successo anni fa”.

“I dottori non gliel’hanno diagnosticato fino ai due anni e mezzo. Ma capivi subito che qualcosa non andava, ma poi è arrivata la diagnosi, e io non ne avevo mai sentito parlare. Poi all’improvviso inizi a vedere tutto, non so se succede consapevolmente, non lo so. Ricordo la prima volta dopo aver giocato in trasferta contro il Derby e non volevo proprio essere lì”.

“Non sapevamo cosa ci aspettasse. Ci sono bambini che non parlano a un anno e mezzo o due, poi a cinque o sei anni, bang, parlano, la chiamano una fase avanzata dello sviluppo. Ma sapevamo che non sarebbe mai andata così. Non ne ho parlato con nessuno al club. Anche ora non voglio compassione o altro. Pensavo solo che anche se ne avessi parlato con qualcuno, non sarebbe servito ad Aiden. Non so cosa avrebbe potuto aiutare me. La preoccupazione principale ora è che, dato che stai crescendo un po’, cosa succede quando non ci sei? È la cosa che mi passa per la testa tutto il tempo. Ci sono momenti in cui non è nella tua testa, è come se niente fosse, poi ci sono momenti come adesso in cui inizi a parlare”.

Scholes apre uno spaccato struggente sulla sua vita quotidiana. Per esempio Aiden aveva mal di denti ma non riusciva a comunicarlo. “Continuava a sentire dolore alla bocca e a non dormire, e non avevo idea di cosa non andasse. Gli ho messo un gel anestetico sulle labbra perché non riesce a capire cosa c’è che non va, non ha dolore da nessuna parte e non vuole andare dal dentista. Non vuole sedersi lì e farsi aprire la bocca, semplicemente non ci riesce. L’abbiamo portato da un dentista specializzato in esigenze speciali e hanno dovuto addormentarlo con il gas. Ha dovuto fare otturazioni e tutto il resto, poi è stato operato perché la sua bocca era un disastro. Ma non riesce a dire quanto dolore prova. Devono essere passati otto o nove mesi, immagina di avere mal di denti per nove mesi?“.