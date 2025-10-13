Sacchi vuole Zidane alla Juventus: “Crede nel gioco offensivo e di squadra, farebbe solo bene alla Serie A”

L’ex tecnico Arrigo Sacchi, sulla Gazzetta dello Sport, ha commentato l’intervento di ieri di Zinedine Zidane al Festival dello sport di Trento. Inoltre, ha espresso il desiderio di vederlo un giorno sulla panchina della Juventus.

Il commento di Sacchi su Zidane

Sul quotidiano, Sacchi scrive:

Zinedine Zidane ha avuto parole bellissime per il Milan che ho allenato io, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta. E ha aggiunto che quella, per lui, è stata “una squadra di riferimento”. Lo ringrazio dei complimenti. Zidane, raffinato calciatore come pochi ce ne sono stati nella storia del calcio, e bravissimo allenatore alla guida del Real Madrid, ha visto che quello del mio Milan era un progetto lungimirante, per certi versi rivoluzionario, reso possibile da un’assoluta sintonia tra società, allenatore e giocatori. Senza unione d’intenti non si va da nessuna parte. Un po’ mi dispiace, lo confesso, che quella lezione non sia stata presa a modello qui in Italia. Si è preferito liquidare l’argomento dicendo che quel Milan vinceva perché c’erano grandi campioni, e chiuso il discorso. È verissimo che c’erano gradi campioni, ma alla base di tutto c’era il gioco che questi campioni sapevano interpretare alla perfezione. Ricordo che quando andai al Real Madrid questo era l’attacco: Beckham, Raul, Ronaldo il Fenomeno, Zidane e Figo. Prima riserva: Michael Owen. Il terzino sinistro era Roberto Carlos. Sapete che cosa vincemmo? Nulla. Il motivo? Semplice: a tenere insieme quei fuoriclasse non c’era il gioco.

Zidane, che il calcio lo mastica da quando era bambino, ha capito la lezione di quel Milan e, da allenatore, ha cercato di applicarla alla guida del Real Madrid. A giudicare dai risultati l’impresa gli è riuscita. Il suo Real giocava all’attacco, dimostrava coraggio, teneva il pallone per la maggior parte del tempo, dominava l’avversario attraverso una fitta rete di passaggi e il pubblico lo ammirava. Mi chiedo: perché un allenatore che ha creato una simile macchina di bellezza non sta lavorando? Confesso di avere una speranza. Lui è stato un grande juventino, è diventato un fuoriclasse con la maglia bianconera addosso, ha avuto un maestro come Marcello Lippi come guida tecnica, e allora perché non immaginarlo sulla panchina della Juve? Uno come lui, uno che ha sempre messo al primo posto il calcio offensivo, uno che crede nel gioco collettivo e nel talento al servizio della squadra. Il nostro campionato potrebbe soltanto trarre beneficio dalla sua presenza.