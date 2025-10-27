Sabato sera Comolli aveva convocato a Roma un intermediario vicino a Spalletti (Pedullà)

Alfredo Pedullà su X conferma quanto anticipato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport riguardo alla trattativa tra la Juventus e Luciano Spalletti

“Spalletti–Juventus: i contatti anticipati nel pomeriggio hanno portato alla determinazione di andare avanti su una formula contrattuale breve con opzione. Confermato: Spalletti vuole allenare la Juventus, è disposto ad accettare, ora però serve la totale quadratura. E fin qui non sono stati valutati con decisione altri profili. Il retroscena: sabato sera Comolli aveva convocato a Roma un intermediario vicino a Spalletti, facendo intendere che sarebbe stata una partita svolta. La confusione tattica, i risultati e le formazioni stravolte hanno fatto la differenza”.

Di Marzio riporta diversi aggiornamenti sulla trattativa della Juventus per portare in panchina Luciano Spalletti dopo l’esonero di Igor Tudor

«Spalletti prima scelta. È l’allenatore con cui la Juventus sta dialogando, la trattativa è nel vivo. Ci sono stati dei primi contatti nella giornata di oggi. C’è stata una disponibilità da parte di Luciano a prendere in considerazione la Juve anche alle condizioni proposte dai bianconeri che sono un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di qualificazione per la prossima Champions League. Non sarebbero arrivate richieste contrattuali a lungo termine. È chiaro che si sta trattando sulle richieste economiche per il contratto. Si sta trattando in maniera positiva. Domani mattina dovrebbe esserci un incontro di persona e la Juve vuole il nuovo allenatore in panchina già sabato.

Spalletti ha grande voglia di tornare in panchina, grande voglia di rivalsa. La ferita della Nazionale è ancora aperta, l’aver chiuso in quel modo. Ha detto di no a varie offerte estere, Fenerbache, qualcosa in Qatar e anche in Italia e la Juve per lui oggi rappresenta la possibilità di essere ancora uno dei migliori allenatori del mondo»