Rrahmani non ci sarà con Torino e Eindhoven e rischia anche l’Inter (Corsport)

Il Napoli non può certo definirsi fortunato in questo avvio di stagione. Ora c’è la sosta per gli impegni della Nazionale (contro l’Estonia sabato prossimo e contro Israele martedì 14 ottobre), ma l’infermeria è stracolma di calciatori: ci sono Lobotka, Politano, Buongiorno e Rrahmani (senza considerare Milinkovic Savic e Lukaku) e non è detto che recuperino per Napoli-Torino in programma sabato 18 ottobre alla 18.

Come è emerso ieri dagli esami a cui si sono sottoposti, Politano e Lobotka hanno due problemi muscolari. Il primo potrebbe essere recuperato in due settimane e quindi essere arruolabile per Napoli-Inter del 25 ottobre. Il secondo invece, non tornerà in campo prima di novembre. Purtroppo oggi il Corriere dello Sport lancia l’allarme anche per Rrahmani che sarebbe dovuto rientrare in campo contro il Milan e invece è ancora ai box in attesa del semaforo verde.

“A completare il quadro c’è anche la valutazione di Rrahmani, fermo sin dalla precedente sosta per un problema rimediato con il Kosovo e finora in campo soltanto contro Sassuolo e Cagliari: non ci sarà con Torino e Eindhoven e rischia anche l’Inter”.

Il Napoli quindi corre il rischio di andare in campo a Torino il 18 ottobre senza 4 big: Lobotka, Politano, Buongiorno e Rrahmani. Di buono c’è che nessuno di loro dovrà fare gli straordinari nelle rispettive Nazionali e le due settimane di recupero a Castel Volturno potrebbero risultare quindi preziose.