Ronaldo fa un gol mostruoso ed esplode di gioia togliendosi la maglia VIDEO

CR7 aveva sbagliato un rigore, inusuale per lui, e si è riscattato con un gol incredibile per cui non ha trattenuto l'entusiasmo

Cristiano Ronaldo nonostante l’età continua a migliorarsi e soprattuto a dare spettacolo. Lo ha fatto anche nell’incontro di Saudi Pro League tra Al Nassr e Al Fateh dove ha messo a segno un gol mostruoso. Se ne è accorto lo stesso attaccante portoghese che ha festeggiato un entusiasmo togliendosi la maglietta.

Era un match particolare, CR7 aveva sbagliato un rigore, cosa inusuale per lui, ed aveva quindi accumulato rabbia e frustrazione per questo errore.

1 MINUTO DE INSANIDADE PURA!!!!!!! 🤯🤯🤯 59′ – Cristiano Ronaldo perde pênalti. 🚫

60′ – Cristiano Ronaldo faz um GOLAÇO de fora da área. 🐐 pic.twitter.com/v5cIU03uKK — Central Cristiano Ronaldo (@CentralCR7BR) October 18, 2025

Ma Ronaldo non si dà mai per vinto e al 60esimo si prende la sua rivincita. Riceve palla sul vertice sinistro dell’area dell’Al Fateh, si è accentra di un paio di passi e fa partire una sassata che si è infilata nell’angolino opposto. A quel punto parte la festa. L’attaccante portoghese si sfoga, si sfila la maglia e la lancia sugli spalti ai tifosi andandosi poi a mettersi in posa statuaria sotto la curva. Inevitabile ovviamente l’ammonizione da parte dell’arbitro.

Success is not an accident 🟡🔵 pic.twitter.com/PGQmtOut6e — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 18, 2025

Reazione simile a quella del calciatore del Napoli, Lang, che ieri sera si è tolto la maglia dopo aver segnato un gol contro il Torino, poi annullato per fuorigioco dall’arbitro.