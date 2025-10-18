Il riscatto di Lang dura pochi secondi. Conte incredulo dopo il gol annullato
Il Napoli la pareggia con Lang ma l'arbitro annulla per fuorigioco dello stesso. Lang ammonito per essersi tolto la maglietta
Il Napoli pareggia in pieno recupero con Lang, ma l’arbitro decreta che il numero 70azzurro era in fuori gioco e annulla il gol. Grande pazienza del Napoli per non sprecare occasioni e cercare di rimettersi in corsa dopo il vantaggio del Torino nel primo tempo ad opera dell’ex Simeone. Ci erano riusciti gli azzurri con una grande giocata di Politano e Lang che si era fatto trovare pronto per metterla dentro.
Lang è stato anche ammonito per l’esultanza e per essersi tolto la maglietta. Il suo gol è stato annullato, ma l’ammonizione no. Nulla di fatto gli azzurri restano sotto a pochi minuti dal fischio finale. Incredulo l’allenatore del Napoli Antonio Conte.