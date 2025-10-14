L'ascesa di Capo Verde, Giordania e Uzbekistan. Der Spiegel grato scrive: "Ha garantito che persino la Germania, nonostante le prestazioni mediocri, potesse qualificarsi"

Ringraziate Infantino, il benefattore delle piccole nazioni ai Mondiali (lo Spiegel ironizza)

Lo Spiegel, il settimanale tedesco, ironizza sulla qualificazioni delle nazioni cenerentola al Mondiale 2026.

Forse è merito delle politiche di Infantino? Forse Capo Verde se lo merita. La piccola nazione insulare, con poco più di mezzo milione di abitanti, si è qualificata per i Mondiali per la prima volta nella sua storia, superando il Camerun. Così come forse se lo meritano Uzbekistan e Giordania, già qualificate, e magari anche Curaçao e Nuova Caledonia, le cui possibilità di partecipare al Mondiale per la prima volta sono buone.

Infantino regala qualificazioni ai Mondiali

Scrive Der Spiegel:

“In passato c’erano certamente squadre che la visione patriarcale europea definisce ‘esotiche’: Trinidad e Tobago, Zaire, Panama, Honduras, ma non così numerose come oggi. Con il rischio di assistere a partite più impari come quella del Mondiale in Qatar, quando la Spagna sconfisse la Costa Rica per 7-0.

Chiunque voglia celebrare squadre come Capo Verde e Curaçao ai Mondiali dovrebbe essere grato a Gianni Infantino invece di inveire contro di lui. Dopotutto, ampliando il campo dei partecipanti, il capo della Fifa ha anche garantito che persino la Germania, nonostante le prestazioni mediocri, avesse le migliori possibilità di qualificarsi contro avversari come Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. Grazie, Gianni!”

Mondiale 2026, la favola di Capo Verde e di Roberto Lopes grazie a LinkedIn

Tra i protagonisti di questa impresa c’è Roberto Lopes, 33 anni, difensore nato a Dublino da madre irlandese e padre capoverdiano.

«Quando giocavo nello Shamrock Rovers, ricevetti un messaggio su Linkedin dell’allora ct Rui Aguas della Nazionale di Capo Verde. Credetti che si trattasse di un messaggio di spam e non ci ho fatto caso. Dopo nove mesi mi riscrisse: ‘Hai pensato a quello che ti ho detto?’ Mi sentii scortese per non avergli risposto. Copiai il messaggio su Google Translate e lessi: in pratica, mi chiedeva se avessi voluto far parte della nazionale del Capo Verde. Ero entusiasta: risposi di sì, al 100%. Pensate che creai un profilo Linkedin quando ero al college, ma non lo guardavo mai» ha raccontato a Bbc Sport Afrique.