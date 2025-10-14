Mondiale 2026, la favola di Capo Verde e di Roberto Lopes grazie a LinkedIn

Tra le sorprese più grandi delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 c’è senza dubbio Capo Verde. Il piccolo Paese diviso in isole a Ovest dell’Africa è a una vittoria dal fare la storia. In vetta al Gruppo D con 19 punti, è davanti al Camerun fermo a 15 a due giornate dalla fine. Per la rosa allenata da Bubista, è sufficiente vincere contro Libia o Eswatini per staccare il biglietto per Stati Uniti, Messico e Canada. Composta quasi solamente da giocatori di origine portoghese, a emergere nelle ultime ore è il caso di Roberto Lopes.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FIFA (@fifa)

Tra i protagonisti di questa impresa c’è Roberto Lopes, 33 anni, difensore nato a Dublino da madre irlandese e padre capoverdiano.

«Quando giocavo nello Shamrock Rovers, ricevetti un messaggio su Linkedin dell’allora ct Rui Aguas della Nazionale di Capo Verde, che mi aveva scritto in portoghese (la lingua ufficiale di Capo Verde). Credetti che si trattasse di un messaggio di spam e non ci ho fatto caso. Dopo nove mesi mi riscrisse: ‘Hai pensato a quello che ti ho detto?’ Mi sentii scortese per non avergli risposto. Copiai il messaggio su Google Translate e lessi: in pratica, mi chiedeva se avessi voluto far parte della nazionale del Capo Verde. Ero entusiasta: risposi di sì, al 100%. Pensate che creai un profilo Linkedin quando ero al college, ma non lo guardavo mai» ha raccontato a BBC Sport Afrique. Leggi anche: Mondiali 2026, ipotesi 30 convocati: la Fifa valuta l’aumento delle liste