Ratcliffe: «Amorim ha tre anni di tempo per dimostrare di essere un grande allenatore, non sarà esonerato»

Il proprietario dello United: «La correlazione tra i risultati e qualsiasi fattore esterno è la redditività. Abbiamo migliorato le risorse finanziarie e non siamo neanche in Champions».

Il proprietario del Manchester United Sir Jim Ratcliffe insiste nel non voler prendere una decisione drastica per il suo club riguardo al futuro del tecnico Ruben Amorim.

Ratcliffe: «Amorim ha tre anni di tempo per dimostrare di essere un grande allenatore»

Ratcliffe è un sostenitore accanito dell’ex allenatore dello Sporting Lisbona, e ha affermato al Business podcast (nelle dichiarazioni riportate dal Guardian):

«Non ha avuto la sua miglior stagione lo scorso anno. Ruben deve dimostrare di essere un grande allenatore in tre anni. I giornalisti a volte non li capisco. Vorrebbero sempre successi, pensano che una vittoria sia come un interruttore della luce. Non si può gestire un club come il Manchester United sulle reazioni dei giornalisti. Amorim non sarà esonerato».

Nel club ci sono state recentemente misure drastiche di riduzioni economiche, come il licenziamento di circa 450 persone e la rimozione dei pranzi gratuiti per il personale:

«I costi erano troppo alti. Ci sono alcune persone fantastiche al Manchester United, ma c’era anche un importante livello di mediocrità. Ho avuto un sacco di critiche per i pranzi gratis, ma nessuno mi ha mai dato un pranzo gratis. La più grande correlazione, piaccia o no, tra i risultati e qualsiasi fattore esterno, è la redditività. Più soldi hai, migliore è la squadra che puoi costruire. Quindi tanto di quello che abbiamo fatto nel primo anno è stato dedicare tempo a dare al club una base sostenibile e sana. Abbiamo migliorato le risorse finanziarie e non siamo neanche in Champions. Il Manchester United diventerà la squadra di calcio più redditizia del mondo».