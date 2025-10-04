Amorim “vede” il licenziamento: «I giocatori credono più ai giornali che a me, credono alla storiella del modulo»

Ruben Amorim ha ammesso che il consiglio d’amministrazione del Manchester United lo licenzierà se continuerà a perdere partite e ha aggiunto che le critiche dei commentatori stanno cominciando a influenzare i suoi giocatori. Ne parla il Times ricordando i pessimi risultati del tecnico portoghese.

Le dichiarazioni di Ruben Amorim

«Nessuno qui è ingenuo. Sappiamo che servono risultati per continuare il progetto», ha detto Amorim che ha vinto solo 9 delle 33 partite di campionato da quando è arrivato a Manchester nel novembre scorso. La squadra è quattordicesima con soli due successi su nove partite. «Arriverà un punto in cui sarà impossibile per tutti, perché questo è un club molto grande con tanti sponsor e due proprietari, quindi è difficile bilanciare tutto. Non sono preoccupato per il mio posto. Quello che voglio è vedere la mia squadra vincere e giocare come sa fare, e al momento non lo stiamo facendo».

«I giocatori credono alla storiella del modulo»

Dopo la terza sconfitta di campionato, Wayne Rooney e altri hanno criticato Amorim, affermando di non avere fiducia in lui per invertire la rotta all’Old Trafford. Anche Gary Neville, ex capitano dello United, ha espresso dubbi sul sistema a tre difensori, che aveva portato successo ad Amorim ai tempi dello Sporting Lisbona. «Il problema più grande è che i miei giocatori credono [ai media] quando dite che il problema della squadra è il modulo», ha detto Ruben Amorim. «I miei giocatori, ve lo garantisco, ascoltano tutto quello che dite e lo assimilano. Io vedo le partite più volte di tutti voi messi insieme. Questa squadra ha giocato con sistemi diversi per molti anni, e poi voi parlate di mancanza di identità o di idee, quindi non è il sistema. Dipende dai dettagli piccoli. «Dobbiamo giocare allo stesso modo, con la stessa intensità, con la stessa concentrazione ogni settimana. Se lo facciamo, il sistema non conta».

«Qui siete un popolo che non sa insultare, venite in Portogallo quando si perde»

Amorim è un allenatore testardo e sicuro di sé, quindi continuerà con la sua formazione e le sue metodologie, convinto che alla fine porteranno i punti necessari a salvare il suo posto. Si è isolato dalla maggior parte delle influenze esterne, comprese le opinioni dei commentatori e dei social media, anche se questa settimana è stato richiamato da un articolo della stampa portoghese in cui sua moglie affermava che il marito era stato «maltrattato» e aveva passato «notti insonni» durante i suoi 11 mesi in panchina. «Sono sciocchezze», ha commentato Amorim. «Nessuno della mia famiglia parla di queste cose. Amiamo vivere in Inghilterra. Qui non sapete cosa significa essere insultati, perché siete così educati rispetto al mio paese quando si perde. Siamo davvero felici. La mia famiglia è felice. Io sono solo me stesso. La mia famiglia soffre perché sa che odio perdere e fallire. Ciò che mi fa soffrire è perdere le partite, non perdere il lavoro. Si teme di perdere il lavoro quando bisogna pagare le bollette, e io non ho quella paura».

Amorim ha anche difeso i piani dello United di organizzare un’amichevole redditizia a metà stagione, possibilmente in Arabia Saudita. Il club sta valutando l’idea dopo aver fallito la qualificazione alle competizioni europee, con l’AC Milan come possibile avversario. «Dobbiamo farlo, lo sapevamo quando siamo rimasti fuori dall’Europa», ha detto Amorim. «Abbiamo tifosi in tutto il mondo e dobbiamo compensare molte cose».