Rashford, Mr. Jekyll o Dr. Hyde? Il Barcellona fa i conti con i due volti dell’inglese

Osservando le statistiche, la stagione di Marcus Rashford finora è più che discreta: cinque gol e sette assist in 13 partite testimoniano il suo contributo concreto. L’inglese si è fatto notare soprattutto in Champions League, dove è stato protagonista a Newcastle con una doppietta e autore di una buona prestazione contro l’Olympiacos.

In Liga, invece, ha segnato solo un gol — “inutile” (a detta del quotidiano spagnolo As) — a Siviglia. Sarà davvero necessario essere così riduttivi?

Il doppio volto di Rashford

As prova a giudicarlo, vuole dire la sua, ma alla fine si limita a scrivere questo:

“Ci sono due Rashford: quello che convince per i numeri e quello che lascia perplessi per la lettura del gioco. Sebbene abbia avuto sprazzi di brillantezza, come la doppia triangolazione con Fermín nell’azione del rigore procurato contro l’Olympiacos, alcune giocate fanno dubitare della sua comprensione tattica: qualche dribbling fuori tempo, tiri forzati e difficoltà nelle coperture difensive, un aspetto cruciale per Flick.

Le assenze di Raphinha, Lamine Yamal e Lewandowski lo hanno reso quasi indispensabile per il Barcellona in questo inizio di stagione. Rashford ha mostrato velocità e potenza, oltre a un ottimo tiro e una grande abilità sui calci piazzati.

Tuttavia, alterna momenti di brillantezza a fasi in cui appare disconnesso dal gioco e privo di continuità. È ancora una fase di osservazione e adattamento per Rashford, che comunque non difetta di impegno né di voglia di integrarsi il più rapidamente possibile”.

E conclude così:

“Sul tavolo resta l’opzione d’acquisto da 30 milioni di euro in favore del Barça. Troppo presto per scartarlo come opzione per il futuro, ma anche per scommetterci definitivamente”.