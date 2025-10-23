Rashford e la sua preparazione al Clásico: «A colazione porridge e uova, sull’autobus rap americano e britannico»

Marcus Rashford, a 27 anni, si prepara a vivere un momento speciale della sua carriera: questa domenica disputerà infatti il suo primo Clásico (si gioca domenica al Bernabeu alle 16.15). L’attaccante inglese, protagonista assoluto del Barcellona, ha ammesso di vivere con grande emozione le ore che precedono la sfida contro il Real Madrid, consapevole di quanto questo appuntamento rappresenti qualcosa di unico nel mondo del calcio.

«È la partita più importante del mondo», ha dichiarato senza esitazione, lasciando trasparire tutta la sua carica e la sua voglia di essere protagonista in una notte che si preannuncia infuocata.

Rashford e il suo strano rituale

In un’intervista al canale YouTube del Barcellona, Marcus Rashford hamostrato tutta la sua emozione in vista della partita contro il Real e, in particolare, ha spiegato quale rituale seguirà prima della partita:

«Mi sveglio 45 minuti prima di colazione, apro le tende, faccio una doccia e mangio un po’ di porridge con le uova. Dopo, ci ritroviamo e guardiamo qualche video per completare la preparazione per la partita. Poi vado in camera mia a dormire o a riposare, perché spesso non dormo. E dopo, probabilmente faccio un’altra doccia e poi mangio qualcosa prima della partita, come proteine ​​e pasta…». Infine, è il momento di prendere l’autobus dall’hotel, situato in Calle Castellana, al Bernabéu. Il trasferimento non durerà più di 15 minuti. «Poi, sull’autobus, ascolto un po’ di musica. Ho una playlist con rap americano e rap britannico» ha spiegato Rashford .