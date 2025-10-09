Rashford nuovo nueve: è lui il “prescelto” di Flick per il rilancio del Barcellona (Mundo Deportivo)

Il giornale spagnolo: "Dopo aver analizzato le sconfitte con Psg e Siviglia, Flick e il suo staff stanno pensando di impiegarlo come numero 9. Contro Girona o Olympiacos la prova generale in vista del Clàsico col Real"

Due sconfitte nelle ultime due partite con Psg e Siviglia per un totale di soli due gol all’attivo e ben sei subiti. Reduce da un ottimo inizio di stagione (sei vittorie e un pareggio tra Liga e Champions), il Barcellona ha cominciato a mostrare i primi scricchiolii. Il tecnico Hansi Flick è giustamente preoccupato, tanto che starebbe pensando di ridisegnare la squadra nel tentativo di rilanciarla. Ne parla l’edizione online di Mundo Deportivo.

Barcellona, Flick studia la “rivoluzione” con Rashford al centro dell’attacco

“Dopo aver analizzato nel dettaglio le due partite – nella prima il Barça è stato sopraffatto dalla superiorità fisica e tattica della squadra francese, soprattutto nel secondo tempo, e nella seconda è mancato di intensità fin dal primo minuto e ha contrastato la superiorità a centrocampo della squadra andalusa –, Hansi Flick e il suo staff stanno valutando alcuni cambiamenti per il ritorno in campo dopo la sosta della nazionali”, riferisce il giornale spagnolo.

Il Mundo Deportivo aggiunge poi che: “Una delle considerazioni che l’allenatore e i suoi assistenti potrebbero fare è quella di schierare Marcus Rashford come numero 9. Affinché ciò si concretizzi, l’allenatore del Barcellona deve schierare Raphinha sulla fascia sinistra, Lamine Yamal sulla destra e Fermín a centrocampo”.

L’unico problema è che tutti e tre è giocatori citati sono alle prese con leggeri problemi fisici e dunque sono in dubbio per la prossima partita con il Girona. “Se non potranno partire titolari, Flick potrebbe prendere in considerazione l’idea di rimandare il cambiamento alla gara successiva, in cui il Barcellona affronterà l’Olympiacos nel terzo turno di Champions League. Sarebbe una prova generale per il Clásico contro il Real Madrid al Bernabéu del 26 ottobre”.

“Flick vuole che il Barça torni a essere riconoscibile e che la sua tattica rischiosa – di spingere in avanti la linea difensiva per mettere gli avversari in fuorigioco – possa tornare ad essere efficace. L’allenatore e i suoi giocatori hanno ben chiaro che questa è stata la strada che li ha portati al trionfo la scorsa stagione e che se la metteranno in pratica bene, potranno vincere di nuovo cose importanti. Dopo aver messo alla prova Ferran, il prescelto è Rashford”, conclude l’articolo.