Psv-Napoli, McTominay stringe i denti: è in campo per la rifinitura

Buone notizie per il Napoli, che potrebbe ritrovare Scott McTominay a poche ore dall’importantissimo match contro il Psv di Bosz.

Le condizioni di McTominay

Ne aveva parlato ieri Antonio Conte in conferenza stampa:

«Deciderà McTominay se giocare o meno, ieri ha svolto differenziato, starà a lui prendersi la responsabilità della decisione. Ha un taglio sulla caviglia. Ho fatto il calciatore, forzare i calciatori non va mai bene, aspettiamo una sua decisione, per noi è importante. Altrimenti c’è soluzione importante».

Evidentemente, lo scozzese se la sente eccome. Infatti, questa mattina, in Olanda, il centrocampista è sceso in campo durante la rifinitura della squadra per valutare le condizioni della caviglia. La decisione definitiva sulla sua presenza in campo verrà presa nelle prossime ore.

La sua mancanza si è fatta sentire, e non poco, sia in termini di equilibrio che in termini di personalità. L’Mvp dello scorso campionato è in una fase di appannamento ma, nonostante questo, risulta determinante per come gira il Napoli che non può fare a meno della sua letale capacità di inserimento e creazione di spazi.

Qualora non riuscisse a essere in campo questa sera, Conte ricorrere a qualche stratagemma, come scrive il Corriere dello Sport

“E qui entra in gioco il racconto della seconda opzione tattica: se McTominay dovesse partire in panchina, sarà ancora 4-3-3. Con Noa nella casella sinistra del tridente e Politano a destra. Sarebbe la sua prima volta dall’inizio, per altro a casa sua, nel suo stadio e contro i suoi ex compagni. Per la cronaca: anche De Bruyne è stato provato al centro dell’attacco, da falso nove. Un ruolo interpretato per qualche sprazzo di amichevole a Castel di Sangro”.