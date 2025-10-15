Psicodramma Svezia: esonerato il ct (non era mai successo). Ai play-off nonostante Isak e Gyokeres (Athletic)

La Svezia è in crisi, nonostante i numerosi talenti che sono cresciuti in questi anni; il problema, però, è che sono per la maggior parte solo attaccanti. Nonostante un solo punto nel girone di qualificazione al Mondiale 2026 finora, potrebbero finire ai play-off ed essere tra le candidate a sfidare l’Italia.

Svezia in crisi nonostante i talenti in attacco, il ct Tomasson esonerato

The Athletic scrive:

Per molti altri Paesi, esonerare un allenatore della nazionale è un evento normale; ma nella storia della squadra maschile svedese, nessun allenatore della nazionale era stato ufficialmente licenziato. Si erano dimessi, o avevano raggiunto la fine del loro contratto. Fino ad ora. Jon Dahl Tomasson è diventato la prima eccezione alla regola. La sconfitta per 1-0 della Svezia contro il Kosovo è stato probabilmente il punto più basso nella storia del calcio svedese. La Svezia ha perso in Kosovo anche il mese scorso, hanno pareggiato anche in Slovenia e perso in casa contro la Svizzera. Un punto su quattro partite significa che si trovano in fondo a un gruppo di qualificazione ai Mondiali relativamente debole, in un momento in cui i tifosi svedesi, per la prima volta da un po’, erano entusiasti di una nuova generazione di giocatori.

Alexander Isak e Viktor Gyokeres, invece di aiutare la Nazionale ad avere due numeri 9 di spicco, forse ha contribuendo ai loro problemi tattici. Tomasson voleva schierarli insieme, ma piuttosto che usare un 4-4-2, il sistema a cui la Svezia si è attaccata più a lungo della maggior parte delle nazionali, ha preferito un 3-5-2 che non è mai sembrato giusto, poiché sulle fasce si sono mostrati particolarmente deboli. Inoltre, il terzino del Dortmund Svensson è stato impiegato da mezz’ala contro il Kosovo; Tomasson aveva dichiarato l’undici titolare ai suoi giocatori due ore prima della partita. E né Isak, né Gyokeres sono stati coinvolti in azioni pericolose. La Svezia è piena di attaccanti e il 3-5-2 non si adatta a delle ali pure d’attacco, come Elanga o Bardghji. Le sconfitte in casa e in trasferta contro il Kosovo sono inaccettabili, e c’è stata confusione sul tipo di lavoro adoperato da Tomasson. Ma il sogno di raggiungere il Mondiale non è del tutto spento. La Svezia si è quasi garantita un posto ai play-off per aver vinto il gruppo di Nations League. Negli ultimi anni, però, c’è stato un interesse maggiore del Paese per la Nazionale femminile rispetto alla maschile.

Il Times riporta che Graham Potter potrebbe essere uno dei candidati a sostituire Tomasson:

L’ex allenatore del West Ham dice che sarebbe disponibile: «Sono aperto a qualsiasi esperienza dove sento di poter dare una mano. Sarebbe una fantastica esperienza per me». Tomasson, danese, era stato il primo allenatore estero della Svezia. Potter ha vinto sei delle sue venticinque partite in carica al West Ham, da quando era stato esonerato dal Chelsea nel 2023.