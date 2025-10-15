Pranzo e riunione in sala video, il Napoli riprende gli allenamenti in vista del Torino (Sky)

Il Napoli si prepara al ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali. Sabato alle 18 all’Olimpico di Torino si affronta il Toro e Conte deve studiare come compensare i problemi di formazione a causa degli infortunati. Notizie incoraggianti arrivano per Buongiorno, come conferma la redazione di Sky Sport

“I segnali per Alessandro Buongiorno sono incoraggianti, la sensazione è che tornerà a disposizione per la sfida contro il Torino di sabato sera. In una difesa che è ancora in emergenza. Ci sarà da fare delle scelte tenendo conto di una partita ogni tre giorni. Oggi ci sarà allenamento pomeridiano per provare ad avere tutti i reduci dalle nazionali con se. Per Conte a Torino sarà la 50° panchina in azzurro. Intanto gli azzurri hanno pranzato insieme a Castel Volturno e poi hanno studiato in sala video, il modo migliore per riprendere il lavoro con metodo dopo la sosta”.

