Conte sta pensando di schierare De Bruyne playmaker contro il Torino (Tuttosport)

Col rientro dei Nazionali e col recupero di alcuni infortunati, Antonio Conte può cominciare a preparare finalmente la sfida di sabato contro il Torino. Il tecnico del Napoli dovrà risolvere i problemi di formazione e secondo Tuttosport starebbe pensando ad un ruolo insolito per De Bruyne

“La prima prevede la continuità del 4-4-1-1 con Gilmour al posto di Lobotka: lo scozzese, che l’anno scorso ha disputato 26 gare per 1.174 minuti (45’ a partita), ha già dimostrato di poter sostituire il regista slovacco con personalità. La seconda ipotesi è un ritorno al 4-3-3, con De Bruyne playmaker. Il belga, autore di 2 reti su rigore con la sua nazionale, ha ricoperto quel ruolo 127 volte in carriera (39 gol e 55 assist). Don Antonio tirerà anche le somme: capire se la coperta più lunga possa essere adeguata per sostituire un suo insostituibile”.

l miglior inizio di stagione di De Bruyne

De Bruyne ha iniziato il 2025-26 in splendida forma, sottolineato dai due gol su rigore nella vittoria 4-2 del Belgio contro il Galles ieri sera. Scrive la Bbc:

“Conta 11 partecipazioni a gol in 12 partite tra club e nazionale in questa stagione, con tre assist e otto reti. Si tratta del suo miglior avvio in termini di gol in carriera e solo in due occasioni precedenti aveva registrato più contributi tra gol e assist nelle prime 12 partite di campionato, nel 2023-24 e nel 2019-20″.