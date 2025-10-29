Povera Fiorentina (3-0 dall’Inter): tenere Pioli sarebbe accanimento terapeutico (certo anche Thiago Motta…)

Ha resistito poco più di un’ora la Fiorentina di Pioli a Milano contro l’Inter. Dopodiché è naufragata, sotto i colpi di due calci di rigore e una pregevole rete di Sucic. L’Inter aggancia il Milan al terzo posto, a tre punti da Napoli e Roma. È Milano che insegue il Centro-Sud. A Firenze invece piove sul bagnato. Appena quattro punti in classifica per i viola in nove partite. A questo punto sarebbe accanimento terapeutico continuare con Pioli in panchina. Il ritorno in Italia del tecnico ex Milan si è rivelato un fallimento. Di questo passo, senza scossoni, la Fiorentina rischia seriamente la retrocessione nonostante abbia in rosa calciatori tutt’altro che scarsi. Sfumato Spalletti, non resta che Thiago Motta. Il che, ovviamente, comporta una serie di rischi. Insomma, la Serie B è comunque una possibilità concreta.