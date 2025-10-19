Postecoglou in realtà è stato esonerato in diretta, bastava guardare la faccia di Marinakis (Guardian)

"A metà del secondo tempo il presidente è svanito dalle tribune. Oggi possiamo dire che Postecoglou, con due esoneri in pochi mesi, è l'allenatore meno efficace della Premier League"

Ange Postecoglou aveva promesso di cambiare il Nottingham Forest e invece è stato travolto, ancora una volta, dal suo stesso personaggio. Il suo esonero, arrivato quasi “in diretta” dopo l’ennesima sconfitta è la chiusura di un lavoro durato solo 39 giorni e che il Guardian definisce come “ingenuo”. Il quotidiano lo descrive come poco in grado di leggere la ferocia competitiva della Premier League.

L’ingenuo Postecoglou, l’allenatore meno efficace della storia della Premier (Guardian)

Si legge così sul quotidiano inglese:

“La versione ufficiale sembra essere che Postecoglou sia stato esonerato 18 minuti dopo la sua sconfitta finale al City Ground. In realtà è stato esonerato in tempo reale, con un licenziamento televisivo in diretta, dal momento in cui Evangelos Marinakis è scomparso dal suo posto a metà del secondo tempo. […] Osservando Postecoglou aspettare il momento dopo il fischio finale, lì fuori con gli occhi infossati davanti alle tribune quasi vuote, mi è sembrato del tutto appropriato che l’immagine finale di un allenatore che si è sempre presentato come un uomo saggio e diretto dovesse invece essere un momento di toccante ingenuità. […]

Non voglio essere duro con Postecoglou, che è un allenatore di successo da moltissimo tempo in diverse parti del mondo. […] Ma è anche vero che la nomina di Ange a Forest è sempre stata una pessima scelta. Soprattutto perché comportava la perdita di un predecessore affermato, popolare e affermato, e ora era accompagnato da un esonero al termine di una pausa per le partite internazionali. Non tutti gli errori devono essere fatali. Postecoglou ha trasformato questo in un disastro, non essendo mai sembrato capire il compito in nessuna fase. […]

In questo senso, l’esonero di Postecoglou sembra un doppio passo avanti. È già stato esonerato due volte in quattro mesi. Esiste una regola del campionato, simile a quella sui prestiti, che stabilisce che non si può essere esonerati da tre club in un anno? […] Al di là di quel glorioso momento, Postecoglou ha ragione di rivendicare, almeno nelle ultime 50 partite, il titolo di allenatore meno efficace di sempre in Premier League. […] Tanto che a volte potrebbe sembrare una commedia dell’imbarazzo, un management calcistico rivisitato dal grande Ricky Gervais. Qual è stato il tuo episodio preferito di Ange? Che ne dici di andare in vantaggio per cinque partite consecutive e perderle tutte?”