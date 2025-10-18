Postecoglou al Nottingham Forest è durato 39 giorni. E il comunicato di licenziamento è di 39 parole

Ange Postecoglou è stato esonerato dal Nottingham Forest. È il secondo allenatore sollevato dopo Nuno Espirito Santo, sostituito il 9 settembre (39 giorni fa) dall’ex Tottenham, che però ha praticamente perso 6 partite delle ultime 8. A essere decisivo lo 0-3 in casa contro il Chelsea maturato meno di mezz’ora fa. Il board ha aspettato 18 minuti prima di comunicare l’esonero, anche se al 63esimo il presidente aveva già lasciato lo stadio di casa. Brian Clough al maledetto United (il Leeds) durò 44 giorni, cinque in più.

Postecoglou sollevato dall’incarico, non è (già) più il tecnico del Nottingham Forest

Ne parla così il Telegraph:

“Ange Postecoglou è stato esonerato dal Nottingham Forest dopo soli 39 giorni alla guida della squadra; Sean Dyche (ex Burnley ed Everton ndr) sembra essere il favorito per sostituirlo. Postecoglou detiene il record del mandato più breve nella storia della Premier League. Il Forest ha confermato il sollevamento dall’incarico dell’australiano 18 minuti dopo il fischio finale della sconfitta casalinga per 3-0 contro il Chelsea. Postecoglou era subentrato a Nuno Espirito Santo.

I tifosi di casa lo hanno fischiato alla fine e hanno cantato “non sai cosa stai facendo” dopo che ha sostituito il centrocampista Douglas Luiz, e il suo regno disastroso è ormai finito. Il presidente Marinakis era presente e ha abbandonato il box al 63° minuto, poco dopo un’altra occasione sprecata dalla squadra di casa. Il comunicato di 39 parole e recitava: “Il Nottingham Forest Football Club può confermare che, dopo una serie di risultati e prestazioni deludenti, Ange Postecoglou è stato sollevato dal suo incarico di capo allenatore con effetto immediato. Il Club non rilascerà ulteriori commenti in questo momento.” […]

Il Nottingham Forest ha speso circa 200 milioni di sterline in nuovi giocatori durante l’estate per creare una squadra in grado di vincere l’Europa League e di competere per i titoli nazionali. Nella sua ultima partita contro il Chelsea, Postecoglou non ha nemmeno convocato i nuovi acquisti estivi Omari Hutchinson, Dilane Bakwa, James McAtee o Arnaud Kalimuendo. Venerdì si è tenuta anche una controversa conferenza stampa, in cui Postecoglou ha fatto infuriare i tifosi del Forest citando ripetutamente i suoi due anni al Tottenham. Ha anche ribadito la sua affermazione di vincere “sempre” un trofeo nella sua seconda stagione”