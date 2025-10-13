Politano potrebbe rientrare già col Torino (Gazzetta)
Sembra già pronto a riaggregarsi al gruppo ed essere titolare contro i granata, ma dovrà dare garanzie. Il dolore della lesione al gluteo sembra sparito.
Matteo Politano potrebbe rientrare già nel match contro il Torino di sabato 18 ottobre. Il dolore sembra al gluteo per la lesione sembra essere passato e Antonio Conte potrebbe già convocarlo.
Le condizioni di Politano
Secondo quanto riportato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport:
Un uomo turbo, anche quando si tratta di recuperare da un infortunio. Matteo Politano ci ha messo come sempre del suo per accorciare i tempi e riprendersi in fretta il suo Napoli. La lesione al gluteo rimediata durante l’ultima vittoria contro il Genoa aveva un po’ gelato l’ambiente. E Antonio Conte stava già pensando a come poter sostituire uno dei suoi intoccabili. Ma una settimana dopo, Politano sembra già pronto a riaggregarsi al gruppo e quindi a poter rientrare dal primo minuto già a Torino. Certo, dovrà dare garanzie, dovrà dimostrare di essere al cento per cento perché prima della Champions e dell’Inter non si devono correre rischi. Però il dolore sembra sparito e Matteo è già pronto per riprendere il suo instancabile lavoro a tutta fascia: primo ad attaccare, ma anche primo a ripiegare sulla linea dei difensori senza palla.
L’esterno ha rinnovato col Napoli fino al 2028
“Il Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2028. Il 3 febbraio 2020 Matteo fa il suo esordio in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna, per 2-4, al Ferraris contro la Sampdoria. Il 19 luglio arriva il suo primo sigillo, contro l’Udinese, siglando la rete del decisivo 2-1 in favore dei partenopei. Il 14 settembre del 2022 segna il suo primo gol in Champions League, consentendo al Napoli di passare in vantaggio nella vittoria per 0-3 ad Ibrox contro i Rangers. Politano ha disputato 238 presenze in azzurro, realizzando 34 gol e fornendo 35 assist. Con il Napoli ha conquistato 2 scudetti e una Coppa Italia”.