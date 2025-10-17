Politano è recuperato, ma domani gioca Neres. Ballottaggio in porta e dubbio Marianucci-Beukema (Sky)

Politano e Buongiorno recuperati, ma partiranno dalla panchina. Due i ballottaggi per Conte. Il giornalista Massimo Ugolini ha fatto il punto a Sky Sport sulle ultime di formazione in casa Napoli in vista del Torino, dopo l’allenamento di rifinitura andato in scena quest’oggi, insieme alla conferenza di Conte, prima della partenza alla volta del capoluogo piemontese.

Politano recuperato, le ultime di formazione per il Torino

«Il modulo sarà ancora il 4-1-4-1. Il primo ballottaggio è in porta, tra Milinkovic e Meret. In difesa c’è il secondo dubbio del tecnico salentino tra Marianucci e Beukema, perché il giocatore dell’Under 21 non è in lista Uefa e quindi può essere schierato solo in campionato. Rrahmani non ha ancora recuperato, sarà out anche contro il Psv e non c’è un’alternativa al momento sul centro sinistra all’ex Bologna. Si può dunque preservare quest’ultimo in vista della Champions. Neres sarà titolare al posto di Politano che pur recuperato andrà in panchina. Lo stesso Buongiorno, ha recuperato ma sarà in panchina. Conte non vuole rischiare nulla e gestirà al massimo i suoi uomini con 7 partite nei prossimi 21 giorni».

Dunque la formazione dovrebbe essere la seguente: (4-1-4-1) – Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; McTominay, De Bruyne, Anguissa, Neres; Hojlund.

McTominay atteso al varco

Ugolini ha parlato anche dello scozzese:

Leggi anche: Politano ha ancora fastidio al gluteo, Conte non lo rischierà contro il Torino

«Conte in conferenza ha detto la sua in maniera esplicita della situazione legata a McTominay. Le difficoltà di quest’anno erano da mettere in conto, lo scozzese deve capire che il suo status è cambiato. L’anno scorso veniva da un altro campionato, in pochi lo conoscevano ed è stato l’uomo simbolo del quarto scudetto. Oggi le attenzioni nei suoi confronti sono cambiate, tutti lo attendono al varco e lui deve adeguarsi a questa nuova condizione. In nazionale ha dato dei segnali ma non bastano. Domani sarà sicuramente in campo, dal 1’».