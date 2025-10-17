Politano ha ancora fastidio al gluteo, Conte non lo rischierà contro il Torino

Politano ha recuperato, ma Conte non lo schiererà contro il Torino in vista delle sfide contro il Psv e l'Inter

Politano è finalmente rientrato in gruppo, ma come scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, Conte non lo rischierà dal primo minuto nella sfida contro il Torino di Sabato

“Politano ieri è rientrato pienamente in gruppo, ha superato la lesione al gluteo destro rimediata durante Napoli-Genoa. È un giocatore fondamentale, con McTominay vanta lo status di otto gare nella formazione iniziale, sembra che l’orientamento di Conte sia gestire il suo rientro in campo, potrebbe partire dalla panchina domani a Torino e affrontare dal primo minuto le sfide contro Psv Eindhoven e Inter“.

Anche Sky Sport ieri sera riportava che Matteo Politano è tornato ad allenarsi in gruppo ma ancora alle prese con un fastidio al gluteo. Per questo motivo Conte potrebbe scegliere di non rischiarlo, puntando invece su David Neres. Una decisione di buonsenso, riferisce Sky Sport: preservare Politano, clinicamente recuperato ma non ancora al 100%, è una scelta prudente vista la lunga serie di impegni imminenti – con la Champions League subito dopo – seguita dall’Inter e da altri appuntamenti ravvicinati. A centrocampo, senza Lobotka, spazio a Gilmour, chiamato a dare equilibrio e supporto alla visione di gioco di De Bruyne. In attacco, fari puntati su Rasmus Hojlund, reduce da un momento di grande forma: sei gol nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni tra club e Nazionale.