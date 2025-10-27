Pioli resta in bilico alla Fiorentina, Thiago Motta il favorito per sostituirlo

Ieri la Fiorentina ha pareggiato col Bologna 2-2 segnando due rigori. Il futuro del tecnico Stefano Pioli è ancora in bilico, in quanto si è salvato per il rotto della cuffia. Sono insistenti i rumors che vedono Thiago Motta sulla panchina viola, come riporta anche il Messaggero.

Thiago Motta possibile sostituto di Pioli alla Fiorentina

L’ex tecnico bianconero, che deve ancora percepire 15 milioni l’anno fino al 2027 dalla Juventus, potrebbe tornare ad allenare proprio dall’esonero con il club di Torino che avvenne lo scorso marzo.

Thiago Motta aveva rifiutato recentemente la panchina del Monaco, in Ligue 1.

La Fiorentina è al momento a soli 4 punti in Serie A, in zona retrocessione, al 18esimo posto; nessuna vittoria nelle prime otto partite giocate.

