Parte il toto panettone, solo Conte e Allegri possono dormire sogni tranquilli per le loro panchine (Libero)

Il campionato è iniziato da meno di due mesi e come al solito già si parla delle prime panchine in bilico. a ricordarlo questa mattina Libero

“Osservando anche le quote proposte dai bookmakers, i tecnici più a rischio sono Marco Baroni del Torino, Eusebio Di Francesco del Leccee, addirittura, Stefano Pioli della Fiorentina”. Non a caso, forse, si è parlato di Spalletti come possibile uomo Fiorentina.

In questo senso le sfide di questo week end potrebbero essere determinanti, perché essendoci la pausa per le nazionali, sarebbe il momento giusto per un cambio in panchina. Gli unici ad avere la sicurezza sembrano essere Conte e Allegri.

“non si può ancora dire lo stesso di Ivan Juric sulla panchina dell’Atalanta, ma nemmeno di Cristian Chivu all’Inter e di Igor Tudor alla Juventus. Il primo deve fare i conti con lo scetticismo dettato dall’ultima, non esaltante, stagione, con le due (sfortunate) parentesi tra Roma eSouthampton. Chivu, invece, è da molti considerato poco esperto per una piazza esigente come quella interista, ma le 4 vittorie consecutive, tra campionato e Champions, giocano a suo vantaggio. Infine, c’è Tudor. La Juve è partita bene, è a un solo punto dalla vetta della classifica in Serie A, ma il calendario di ottobre non sarà semplice, tra le sfide con Milan (domani), Como, Real Madrid e Lazio, e qualche incertezza di troppo potrebbe presto cambiare il clima intorno al tecnico bianconero”.