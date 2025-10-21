Pandev: «Ma secondo te Conte voleva De Bruyne?» Ghoulam: «Scelta della società, per lui non la prima scelta»

Nello studio di Sky si commenta prima che il Napoli scenda in campo contro il Psv.

Ghoulam sul secondo anno di Conte: «Si vede che è cambiato rispetto all’anno scorso, cerca di inserire giocatori come De Bruyne mettendo McTominay a sinistra che non è semplice. Però comunque è un allenatore che pretende tantissimo dai suoi giocatori, allenamenti molto pesanti e invece quest’anno avendo tutte le Coppe fa fatica ad allenare e quindi si risente nella squadra, nell’approccio della partita, nel modo di giocare la gara che manca qualcosa. Sono allenatori che sono vincenti o li segui e gli vai dietro oppure..».

Interviene Condò: «È in fase di trasformazione»

Ghoulam prosegue: «Ora sta avendo anche i giocatori che lui ha voluto, la rosa si sta aprendo, ci vorranno anni però questi allenatori che ti chiedono tanto ti fanno spendere tanto a livello di energie e mentale e l’anno scorso giocarsela fino all’ultimo è stata dura»

Interviene Goran Pandev: «Seconde te Conte voleva D Bruyne?»

Ghoulam: «È stata una scelta fatta anche dalla società perché era un’opportunità per il Napoli e non poteva lasciarsi scappare questa opportunità. Però se parliamo del gioco di Conte che è di tanta corsa, dobbiamo dire che non era la scelta numero uno»