Oriali: «Abbiamo una rosa per cui giocheranno tutti, l’importante è capire ed essere disponibili sempre»

A Dazn: «Hojlund si è integrato bene, spero continui così. Oggi gioca Neres ed è fuori De Bruyne, come l'altra volta erano fuori Lobotka e Anguissa. Gli impegni sono tanti»

Lele Oriali è intervenuto a Dazn nel pre-partita di Napoli-Genoa. Di seguito quanto dichiarato.

Oriali: «Non abbiamo un bel ricordo del Genoa, dobbiamo avere approccio»

«Non abbiamo un bel ricordo del Genoa dalla stagione scorsa, dobbiamo affrontarla con l’approccio giusto, con un atteggiamento importante. Ci vuole tempo per inserire De Bruyne, ma i risultati ci stanno dando ragione. Oggi non gioca per una scelta tecnica come la volta scorsa rimasero fuori Lobotka e Anguissa. Gli impegni sono tanti, tutti hanno la possibilità di dare il loro contributo: oggi tocca a Neres e in panchina ne abbiamo altri che ci daranno una mano. L’importante è capire ed essere disponibili sempre. Le scelte spettano a Conte, ma so che tutti quelli che sono stati impiegati hanno dato il meglio. Spero che Hojlund continui così, si è integrato e i risultati si vedono»

Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka, Anguissa, McTominay; Politano, Hojlund, Neres; All.: Conte

Alla fine Conte ha optato per il 4-3-3 come si vociferava in queste ore. Neres parte dal primo minuto al lato sinistro di Hojlund, con Politano ad accompagnare sulla destra. Torna McTominay in solitaria come mezz’ala, con De Bruyne che parte dalla panchina per la prima volta in questa stagione, per gestione e forse anche scelta tattica. Lang ancora in panchina, come da gerarchia.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Vieira

Il Genoa sceglie il 4-2-3-1 e non il solito 3-5-2. Ekhator agirà da unica punta, Norton-Cuffy diventerà un’ala destra e Malinovskyi agirà da vero e proprio trequartista. In difesa c’è Marcandalli insieme a Vasquez che a Napoli ricordano benissimo per aver quasi rovinato uno scudetto poi vinto. Confermato Ellertson a centrocampo.