Niente concerti al Bernabeu, diventa una sala per eventi esclusivi da 500.000 euro (Marca)

Il Santiago Bernabéu mantiene il suo status di uno degli scenari più esclusivi del mondo, anche se ha ormai lasciato alle spalle i grandi concerti. Dopo le proteste dei residenti per il rumore generato dagli spettacoli musicali, il colosseo madridista è stato costretto a cancellare questo tipo di eventi. Tuttavia, il Bernabeu continua a essere una fonte di entrate costante: oggi si consolida come spazio privilegiato per celebrazioni aziendali di alto livello, dove le imprese pagano cifre importanti per godere in esclusiva del leggendario impianto. Ne scrive Marca

La cena esclusiva per la compagnia assicurativa thailandese

“Questa volta, il Bernabeu è stato scelto da AIA Thailand, una delle principali compagnie di assicurazioni sulla vita e sulla salute dell’Asia. L’azienda ha affittato lo stadio per organizzare una cena di gala con 230 tavoli, che occuperanno interamente il terreno di gioco. La capienza massima prevista è di 5.000 persone. L’allestimento logistico si estende su tre giorni: ieri si sono svolte le prove audio e i preparativi, oggi avrà luogo l’evento principale e domani è previsto lo smontaggio di arredi e infrastrutture. In totale, tre giorni con l’impianto madridista riservato in esclusiva alla compagnia asiatica, che avrebbe investito una cifra significativa per l’utilizzo della struttura. Si stima che per un evento di questo tipo — con montaggio e smontaggio tecnico, catering, sicurezza, ecc. — il costo possa oscillare tra 200.000 e 500.000 euro”.

La pubblicità per eventi al Bernabeu

“Il club blanco è pienamente consapevole del potenziale del proprio stadio e punta a sfruttarlo al massimo. Sul sito web dedicato al Bernabéu, il Real Madrid dispone di una sezione in cui aziende e privati possono chiedere informazioni e organizzare il proprio evento. «Lo spazio più spettacolare e centrale nel cuore della Capitale. I 6.500 m² rendono il nostro stadio un luogo unico al mondo grazie al suo innovativo tetto e al prato retrattile. Ciò ci offre la preziosa opportunità di organizzare eventi durante i 365 giorni dell’anno, indipendentemente dalla configurazione, potendo ospitare eventi di grande formato sia indoor che outdoor», si legge nella presentazione.

Florentino Pérez va oltre e mette a disposizione di chiunque (purché ne abbia le risorse) il palco d’onore, con una capienza di 500 persone, oltre alla sala stampa e alla zona mista, che possono accogliere fino a 300 ospiti”.

Una macchina per generare ricavi

“Mentre ieri si ultimavano i preparativi per la cena di gala di oggi, il Santiago Bernabéu non interrompeva la sua attività. Nella Sala Mahou, situata all’interno dello stadio, si svolgeva contemporaneamente un altro evento — Vibra Mahou — con il gruppo musicale Marlena come protagonista. Così, il colosseo blanco si conferma una macchina inarrestabile nella generazione di ricavi. Anche se la musica dei grandi concerti non risuona più al Bernabéu, il flusso di denaro non si è mai fermato. Lo stadio si reinventa come uno spazio polivalente, capace di accogliere qualsiasi tipo di evento senza perdere la propria straordinaria capacità di generare profitto”.