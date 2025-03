Mondiali 2030, il Real Madrid sfida Barcellona e Marocco per ospitare la finale al Bernabeu (Relevo)

La Fifa vorrebbe uno stadio di almeno 85mila posti, il Bernabeu ne ha solo 80mila. Ma a giocare a favore della capitale spagnola, potrebbe essere il tetto retrattile e le tecnologie all’avanguardia.

Per i Mondiali 2030 il Real Madrid vorrebbe che la finale si disputasse nel proprio stadio, al Santiago Bernabeu. Ma dovrà fare i conti con altre due pretendenti: il Barcellona con il Camp Nou e Casablanca con quello che sarà lo stadio più grande del mondo.

Il Real Madrid propone di disputare la finale dei Mondiali 2030 al Bernabeu

Come riportato da Relevo:

Il Real Madrid vuole che la finale dei Mondiali 2030 si disputi al Santiago Bernabeu, e non a Barcellona o in Marocco. Il Bernabeu può ospitare fino a 80mila persone, ma la Fifa vorrebbe uno stadio per almeno 85mila spettatori. Il Real sta quindi cercando delle soluzioni per aumentare la capienza dello stadio, ma la concorrenza è dura. Il Camp Nou di Barcellona, ad esempio, potrà ospitare tra 99mila e 100mila persone dopo la ristrutturazione. E il nuovo stadio di Casablanca in Marocco avrà circa 115mila posti, sarà il più grande del mondo. A favore del Real Madrid c’è il tetto retrattile del Bernabeu e tecnologie all’avanguardia. I rapporti tra Florentino Perez e Infantino potrebbero pesare sulla decisione finale.

Bernabeu. Senza Santiago. E’ un lavoraccio il marketing: entrare nella testa delle persone per lasciarci un brand, un marchio. Cambiare, in questo caso, una nomenclatura che è storia del calcio. Lo stadio del Real Madrid perde il nome a fini commerciali, resta il cognome. Più – appunto – “commerciabile”, dicono.

“Per ora il lavoro del Real Madrid in questo senso è silenzioso – spiega Marca – Il sito dello stadio si chiama Bernabéu, così come il profilo ufficiale sui social network (perché ovviamente lo stadio ha un profilo tutto suo social, ci mancherebbe. Ndr). Il Tour dello stadio si chiama Tour del Bernabéu e anche il regalo che il club ha offerto in occasione degli incontri di Natale, un modellino dello stadio, è battezzato senza il nome di Don Santiago. I primi test effettuati sulla facciata dello stadio per appendere il nome sono stati effettuati senza il nome del mitico presidente, solo con il cognome. Bernabeu. Ed è così che viene venduto nei modelli che il club vende nello store ufficiale. La stessa cosa accade con il merchandising. Di Santiago nessuna traccia”.

