Neres pronto al bis contro il Torino (Corsport)

Tornano Politano e Buongiorno, ma partiranno dalla panchina. Centrali di difesa Beukema e Juan Jesus

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Torino di sabato pomeriggio. Come riporta il Corriere dello Sport oggi Conte può sorridere per il ritorno in rosa di Buongiorno e Politano che però, salvo clamorosi cambiamenti partiranno dalla panchina.

Per quello che riguarda la composizione della linea a quattro, al di là della conferma della coppia di centrali, Beukema- Juan Jesus, a destra ci sarà Di Lorenzo, e a sinistra dovrebbe rientrare Spinazzola, in panchina con il Genoa per logiche di turnover, ma anche l’uomo della svolta del secondo tempo insieme a KDB. Spina più Oliveira.

Leggi anche: Neres non segna da 287 giorni e 17 partite

Al posto di Lobotka ci sarà Gilmour, toccherà a lui gestire la regia con la solita collaborazione di De Bruyne. Il centrocampo di Far Four sarà completato da Anguissa e McTominay.A destra invece Neres insegue la conferma, la seconda di fila dall’inizio. In attacco da centravanti il solito riferimento delle ultime sei: Hojlund. Con Lucca pronto a saltare in corsa sulla partita.