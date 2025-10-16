Napoli, tutte le informazioni e i prezzi dei biglietti per Napoli-Eintracht Francoforte in Champions League
Il Napoli ha reso note tutte le info per l'acquisto dei biglietti.Da oggi disponibili su TicketOne. Ecco tutti i dettagli.
La Ssc Napoli ha comunicato che: “A partire dalle ore 12:00 di giovedì 16 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Eintracht Francoforte, quarto match di Champions League che si disputerà martedì 4 Novembre alle ore 18:45 allo Stadio Diego Armando Maradona”
Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti per la partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, la vendita si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento Italia 25/26 (20 gare); la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1 e della Fase 2 abbonati e possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso. Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.
Di seguito i prezzi dei biglietti di Napoli-Eintracht Francoforte di Uefa Champions League. I prezzi per Napoli vs Eintracht Francoforte saranno i seguenti:
Curve inferiori: fase 1 → 35,00 €, fase 2 → 40,00 €
Curve superiori: fase 1 → 50,00 €, fase 2 → 55,00 €
Distinti inferiori: fase 1 → 65,00 €, fase 2 → 80,00 €
Distinti superiori: fase 1 → 80,00 €, fase 2 → 95,00 €
Distinti superiori Premium: fase 1 → 95,00 €, fase 2 → 110,00 €
Tribuna Nisida: fase 1 → 100,00 €, fase 2 → 120,00 €
Tribuna Posillipo: fase 1 → 125,00 €, fase 2 → 145,00 €
Tribuna Posillipo Premium: fase 1 → 140,00 €, fase 2 → 165,00 €
Questi i prezzi della Tribuna Family:
- Adulti: € 14,00
- Under 12: € 10,00