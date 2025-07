Al via da giovedì la vendita degli abbonamenti per il Napoli: prezzi da 250 a 2.580 euro

Da giovedì 10 luglio sarà possibile acquistare l’abbonamento al Napoli per la prossima stagione. La società ha pubblicato prezzi e modalità della campagna 2025/2026. Con il ritorno della Champions ecco di nuovo la doppia possibilità: la versione “full” da 24 gare, Europa compresa, e quella “Italia” da 20 partite per campionato e Coppa Italia.

I primi giorni di vendita saranno riservati agli abbonati dello scorso anno che eserciteranno il diritto di prelazione sul proprio posto con uno sconto sul prezzo intero. Da lunedì 4 agosto inizierà invece la vendita libera aperta a tutti, nei limiti della disponibilità.

Il costo medio per partita, a tariffa intera, è di 14 euro. Ecco tutti i prezzi:

Saranno previste tariffe agevolate per gli Under 14 (Sconto del 50% rispetto alla tariffa intera in tutti i settori dello Stadio) e Under 30 (Sconto del 25% rispetto alla tariffa intera nei settori Distinti Inferiori, Curve Inferiori e Tribuna Nisida)

Tutti i dettagli sul sito del Napoli.