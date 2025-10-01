Napoli-Sporting Lisbona, gli unici precedenti rievocano Maradona

Il Napoli ospiterà questa sera lo Sporting Lisbona in una gara valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Una sfida che rievoca gli anni d’oro di Maradona. Infatti, gli unici due precedenti, risalgono alla Coppa Uefa 1989/90. La doppia sfida, disputata nel secondo turno, si concluse con due pareggi per 0-0, rendendo necessari i rigori. Vinsero gli azzurri, tra le cui fila, militava il “D10S”.

Napoli-Sporting Lisbona, c’è un solo doppio precedente risalente ai tempi di Maradona

Anche la stampa portoghese è tornata su quel doppio confronto. A Bola a tal proposito scrive:

“I biancoverdi giocano questa sera contro il Napoli, una ripetizione del 1989, quando il Dio del calcio fermò il club di Alvalade e le immagini passeranno alla storia. Lo Sporting affronterà il club campione d’Italia, nel secondo turno della Champions League. Sarà la terza partita ufficiale tra i due club. I primi due ci portano a 36 anni fa, nel primo turno della Coppa Uefa di quell’edizione che aveva visto sfidarsi Sporting e Napoli: due pareggi per 0-0 e una serie di calci di rigore che permisero agli azzurri di accedere alla fase a eliminazione diretta. Il Dio del calcio ha giocato per il Napoli, ma nel corso della sua vita è stato in più di un’occasione ad Alvalade”.

Questa sera, dunque andrà in scena il terzo match tra portoghesi e azzurri, con entrambe che cercano la prima vittoria al 90′ sull’avversario per spezzare la serie di due pareggi. L’attesa in città è molto alta, non mancano però, purtroppo, gli scontri tra tifoserie.