Dal Belgio: «Lukaku a novembre riprende gli allenamenti, a dicembre sarà pronto a giocare»

Durante la trasmissione “Un calcio alla radio” su Radio Napoli Centrale, è intervenuto il giornalista belga di Het Laatste Nieuws, Geert Lambaerts, che ha fornito aggiornamenti importanti sul recupero di Lukaku e sul suo futuro. Ecco le sue parole:

«Maesschalck è il fisioterapista storico di Lukaku, che lo sta seguendo anche in questo periodo. È il preparatore che ha lavorato anche con Mertens. Lukaku ha scelto di fare la terapia conservativa, seguendo il consiglio del suo fisioterapista, che non riteneva necessaria l’operazione.

Secondo le mie informazioni per fine ottobre Romelu tornerà a Napoli. C’è un contatto continuo e quotidiano tra Maesschalck e i medici del Napoli. Penso che Lukaku potrebbe tornare ad allenarsi a novembre, e punta a un ritorno in campo a dicembre. Questo è l’obiettivo, anche se nessuno ne è sicuro. Ma c’è fiducia che si possano rispettare i tempi, che normalmente dovrebbero vederlo di nuovo in campo a dicembre.

Il suo futuro? L’Anderlecht lo aspetta, ma non credo che il momento sia la prossima stagione. Penso che giocherà almeno un’altra stagione in Italia, forse ancora a Napoli. De Bruyne? Le discussioni viste con Conte c’erano anche con Guardiola e i vari ct del Belgio. Il giocatore vuole rimanere in campo per tutta la partita e si sono viste discussioni del genere anche in passato».

Lukaku punta a rientrare a fine novembre, ha preferito curarsi con i medici belgi (Gazzetta)

Come sta Romelu Lukaku? E, soprattutto, quando torna? Ne scriveva la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano. Lukaku potrebbe rientrare addirittura a fine novembre. È stato escluso dalla lista Champions ma c’è sempre il campionato. Ha scelto di non operarsi e di curarsi con i medici belgi di cui si fida: lo conoscono bene. Intanto – ricordiamolo – il Napoli ha investito cinquanta milioni (già cinquanta d’ingaggio: quindi cento) per Hojlund.

Scriveva la Gazzetta dello Sport:

“Ma quanto ci vuole, perché finisca questo calvario? Cento giorni, partendo dal 14 agosto, la sera in cui Lukaku ha capito che gli stava cambiando la stagione: «Lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra» e arrivederci a quando sarà. Cioè fine novembre, il 22 restando nella diagnosi probabile, che però non basta, non a chi vuole essere Big Rom a pieno titolo. La lista per la Champions League, ovviamente, è andata, lui non c’è, ma in campionato rimane una finestra quella dell’ottimismo – che il centravanti spera di potersi spalancare, giocando d’anticipo: e se rientrasse prima?