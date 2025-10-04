Napoli-Genoa, ultime di formazione: Conte conferma la squadra con i fab four più Hojlund (Sky Sport)

In porta tornerà Meret mentre in difesa ci saranno Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera. Centrocampo classico e Hojlund in attacco

Antonio Conte ha un’obiettivo ben chiaro, quello di andare alla sosta per le Nazionali mantenendo il primato in classifica. Proprio per questo la sfida di domani pomeriggio contro il Genoa ha un’impotenza cruciale e il tecnico ha preparato la partita con la solita cura.

C’è grande attesa per la formazione che scenderà in campo e il dubbio è come giocherà il Napoli contro il Genoa (domani ore 18)? Sempre col 4-1-4-1 o tornerà al 4-3-3 e regalerà una giornata da titolare a Neres?

Secondo Sky Sport in tornerà Alex Meret, mentre Giovanni Di Lorenzo, assente in coppa per squalifica, riprenderà il suo posto sulla fascia destra. A sinistra possibile rientro di Mathías Olivera, per dare fiato a Gutierrez e Spinazzola. Al centro della difesa spazio alla coppia Beukema-Juan Jesus. In mediana confermati Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne, con Politano a garantire spinta e copertura sulla fascia destra. In attacco nessun dubbio sulla presenza di Rasmus Hojlund dal 1’: dopo la doppietta in Champions, il danese guiderà ancora il reparto offensivo.