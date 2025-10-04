Conte non ha alcuna intenzione di lasciare la vetta, lo ha ribadito allo spogliatoio (Repubblica)

La vittoria contro lo Sporting ha risollevato gli animi e il morale, anche dei tifosi, dopo la sconfitta a Milan. Ma adesso arriva la vera sfida, come ricorda Repubblica, quella di dimostrare che il Napoli sia all’altezza di sostenere il doppio impegno di Champions e campionato.

“Il successo in Champions League contro lo Sporting Lisbona ha restituito entusiasmo e un’iniezione di fiducia dopo il ko di San Siro, ma adesso bisogna dimostrare di essere all’altezza nel doppio impegno che è poi la vera sfida di Antonio Conte al suo secondo anno sulla panchina azzurra. Fare bene in campionato e in Champions League, le grandi ci riescono ed è questo lo status cui ambisce il Napoli che affronta una stagione piena di impegni con lo scudetto sul petto “

Conte vuole affrontare la sosta per le Nazionali in testa alla classifica e per farlo l’ostacolo è il Genoa

“ieri ha resettato immediatamente il successo contro lo Sporting e le emozioni della Champions. Al Napoli nessuno regalerà niente, quindi servirà l’approccio giusto contro un avversario che ha già beffato gli azzurri nello scorso campionato nel rush finale per lo scudetto. Quel 2-2 datato 11 maggio spaventò i tifosi del Maradona e la squadra che poi riuscì a tagliare il traguardo scudetto con il Cagliari. Stavolta la posta in palio è diversa ma Conte vuole lanciare un segnale alla concorrenza: il suo Napoli non ha alcuna intenzione di lasciare la vetta, al momento condivisa con Roma e Milan. L’allenatore ha ribadito questi concetti ieri alla ripresa degli allenamenti”.