Napoli, Ceballos torna di moda per sostituire De Bruyne

Il centrocampista spagnolo del Real Madrid era già nel mirino degli azzurri nel 2018, ma alla fine fu scelto Fabian Ruiz.

Dopo l’infortunio di Kevin De Bruyne, che terrà il belga lontano dal campo per diversi mesi, il Napoli pare stia osservando Dani Ceballos del Real Madrid in vista del mercato invernale.

Il Napoli cerca il sostituto di De Bruyne

Gli account social madridisti, come Madrid Zone, riportano che il Napoli abbia chiesto informazioni per il centrocampista spagnolo dei blancos.

🚨 Napoli asked about Dani Ceballos after Kevin De Bruyne’s long term injury. @SkySports pic.twitter.com/dQ74X965Em — Madrid Zone (@theMadridZone) October 29, 2025

Un ritorno di fiamma, poiché Ceballos era già nel mirino degli azzurri nel 2018, quando poi fu scelto Fabian Ruiz, che proveniva dal Betis.

C’è un caso Modric al Real Madrid. Almeno così scrive El Mundo.

Girona-Real Madrid ha evidenziato una situazione nel Madrid. Per la seconda partita consecutiva, Luka Modric è stato lasciato senza giocare un solo minuto. Il croato non è più entrato in campo da quando è stato sostituito all’intervallo del derby di Madrid. Non si è nemmeno riscaldato. In attesa della formazione di Ancelotti a Napoli, anche Ceballos sembra davanti a lui.

Ciononostante. ieri si è parlato ancora di Modric. Perchè il gol dell’1-0 di Joselu è stato segnato su assist di Bellingham alla Modric, con un lancio di esterno destro. Non quel lancio meraviglioso che illuminò il quarto di finale di Champions contro il Chelsea (gol di Rodrygo) ma comunque di un assist pregevole.

«Vedo Luka ogni giorno da mesi», ha ammesso Bellingham a proposito del suo assist, anche se ha riconosciuto i suoi errori: «Avrei potuto segnare un po’ di più, ma l’importante è la vittoria. Ho libertà di movimento e mi sto godendo il calcio”, ha detto l’inglese.