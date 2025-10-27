Mostovoi, arrestati i quattro responsabili del tentativo di sequestro

Sono stati intercettati ed arrestati i presunti responsabili del tentativo di sequestro ai danni del calciatore dello Zenit San Pietroburgo Andrei Mostovoi. Era la sera di giovedì scorso, il 27enne stava camminando per strada quando un gruppo di malviventi ha cercato di trascinarlo con la forza su un’auto. Il centrocampista russo è riuscito a sfuggire al rapimento grazie all’aiuto del giocatore di Hockey Alexandr Grakun che si trovava nei paraggi per puro caso.

Mostovoi, in manette i responsabili del tentativo di sequestro: decisivo un altro rapimento

Похищение провалилось. Мостового заталкивали в машину, но вместе с хоккеистом Александром Гракуном они дали отпор 💪 Горе-бандитов уже задержали 🚓 pic.twitter.com/Wj3s8m78bQ — Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 27, 2025



Le telecamere di sicurezza hanno immortalato il tutto, ma a risultare determinante per l’arresto è stato un altro fattore. Come riferisce il portale Soccersportal.rs, infatti, si tratta dello “stesso gruppo criminale che ha rapito Sergei Selegen, genero del vicepresidente della Duma di Stato Vyacheslav Makarov, quasi nello stesso luogo. Hanno ammanettato l’uomo d’affari sotto la minaccia delle armi e lo hanno costretto a salire in auto. In seguito hanno chiesto un riscatto di 10 milioni di rubli (circa 105.000 euro). La vittima ha trasferito 210.000 rubli sul suo conto e ha detto che la moglie avrebbe potuto portare loro altri 2,5 milioni in contanti. Hanno raggiunto un accordo, ma al posto della moglie è arrivata la polizia e li ha arrestati”.

«Nella città di San Pietroburgo, i miei colleghi della polizia criminale hanno arrestato i sospettati per il rapimento di un imprenditore e il tentato rapimento di un famoso calciatore», ha confermato Irina Volk, portavoce del Ministero degli Interni.