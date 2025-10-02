Home » Approfondimenti » Palazzo e Var

Mondiali 2026, una partita costa anche 6.700 dollari (senza il secondary ticketing)

La Fifa ha inventato una lotteria per i biglietti ma chi vince non sa nemmeno quale partita vedrà. I biglietti più economici sono nei settori meno comodi e non si può scegliere in anticipo l’incontro.

FIFA president Gianni Infantino gives US President Donald Trump a soccer ball to autograph during a signing ceremony after a state dinner with Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani at the Lusail Palace in Doha on May 14, 2025. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) / ALTERNATE CROP

Anche senza la certezza della qualificazione dell’Italia ai Mondiali, i tifosi possono già iniziare a sognare: la Fifa ha aperto la possibilità di acquistare i biglietti per la competizione.

I biglietti possono essere acquistati tramite lotteria: chi viene selezionato ottiene la possibilità di comprare i tagliandi senza conoscere in anticipo quali partite seguirà. Il sorteggio definitivo degli incontri avverrà solo a dicembre, momento in cui sarà possibile scegliere gli eventi specifici a cui assistere.

I prezzi delle partite dei Mondiali

L’evento si prepara a essere uno dei più costosi di sempre. Speriamo che questi Mondiali regalino altrettanto spettacolo. I prezzi dei biglietti cambiano molto a seconda della fase del torneo e del settore degli spalti: si parte da circa 200 euro per le partite iniziali, mentre le semifinali superano i 2.500 euro. La finale al MetLife Stadium di New York sarà l’appuntamento più esclusivo, con biglietti che vanno da 2.030 a 6.730 dollari.

Ovviamente le promesse di biglietti a prezzi accessibili si sono rivelate un’utopia. Molti si sono lamentati perché quelli più economici sono spesso relegati nei settori meno comodi degli stadi. Inoltre, va considerato che l’acquisto non è libero, poiché la lotteria non permette di scegliere in anticipo quale partita vedere.

 

