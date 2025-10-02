Mondiali 2026, una partita costa anche 6.700 dollari (senza il secondary ticketing)
La Fifa ha inventato una lotteria per i biglietti ma chi vince non sa nemmeno quale partita vedrà. I biglietti più economici sono nei settori meno comodi e non si può scegliere in anticipo l’incontro.
Anche senza la certezza della qualificazione dell’Italia ai Mondiali, i tifosi possono già iniziare a sognare: la Fifa ha aperto la possibilità di acquistare i biglietti per la competizione.
I biglietti possono essere acquistati tramite lotteria: chi viene selezionato ottiene la possibilità di comprare i tagliandi senza conoscere in anticipo quali partite seguirà. Il sorteggio definitivo degli incontri avverrà solo a dicembre, momento in cui sarà possibile scegliere gli eventi specifici a cui assistere.
Leggi anche: Al Mondiale negli Usa partite all’una di notte per evitare il caldo (Times)
I prezzi delle partite dei Mondiali
L’evento si prepara a essere uno dei più costosi di sempre. Speriamo che questi Mondiali regalino altrettanto spettacolo. I prezzi dei biglietti cambiano molto a seconda della fase del torneo e del settore degli spalti: si parte da circa 200 euro per le partite iniziali, mentre le semifinali superano i 2.500 euro. La finale al MetLife Stadium di New York sarà l’appuntamento più esclusivo, con biglietti che vanno da 2.030 a 6.730 dollari.
FIFA tightly guarded 2026 World Cup ticket prices.
Now, The Athletic reveals costs for each game, at each venue, at every stage of the tournament. pic.twitter.com/afAXhKYXOe
— The Athletic (@TheAthletic) October 2, 2025
Ovviamente le promesse di biglietti a prezzi accessibili si sono rivelate un’utopia. Molti si sono lamentati perché quelli più economici sono spesso relegati nei settori meno comodi degli stadi. Inoltre, va considerato che l’acquisto non è libero, poiché la lotteria non permette di scegliere in anticipo quale partita vedere.
Is this the same @FIFAcom who had to reduce the prices of Club World Cup tickets (twice) because they couldn’t sell them due to the extortionate price?
— Ceri Travers (@CeriTravers) October 2, 2025