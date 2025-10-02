Mondiale per Club, la Fifa vuole estendere da due a tre le partecipanti per nazione (Times)

Alcuni dirigenti della Fifa sono rimasti frustrati che nell'edizione della scorsa estate non c'erano i campioni di Spagna (Barcellona), Inghilterra (Liverpool) e Italia (Napoli). Consentire tre club invece di due ridurrebbe questa possibilità

La prossima edizione del Mondiale per Club è in programma nel 2029. Nonostante manchi ancora tanto, ci sono già alcune speculazioni sul numero dei club ammessi. La Fifa vorrebbe estendere da due a tre le partecipanti per nazione.

Mondiale per Club, la Fifa pensa ad alcune modifiche: i dettagli

Il Times scrive:

“Nella prossima Coppa del Mondo per Club della Fifa potrebbero essere presenti tre club inglesi anziché due, poiché si prevede che le restrizioni sul numero massimo di partecipanti per nazione saranno minori. Sembra che l’Uefa non si opporrà alle iniziative della Fifa che vuole aumentare il tetto massimo da due a tre club per nazione. Avrebbe problemi, invece, a rendere il torneo biennale ed esteso a 48 squadre”.

“Alcuni dirigenti della Fifa sono rimasti frustrati dal fatto che il torneo inaugurale a 32 squadre, disputato negli Stati Uniti quest’estate, si sia svolto senza i campioni d’Inghilterra, Spagna e Italia – rispettivamente Liverpool, Barcellona e Napoli – il che ha portato alcuni critici a chiedersi se si possa definire una competizione tra i migliori club del mondo. Consentire la partecipazione di tre club per nazione ridurrebbe le probabilità che uno scenario simile si verifichi al prossimo torneo, previsto per il 2029”.

Inoltre la Fifa vorrebbe spingere per estendere la Coppa del Mondo per Club a 48 squadre. A questo l’Uefa potrebbe opporsi. Al pari di “qualsiasi tentativo di organizzare il torneo con una frequenza superiore a quattro anni. Si prevede che il futuro del torneo verrà discusso durante una riunione del Consiglio Fifa, anche se è improbabile che vengano prese decisioni al riguardo”, continua il Times.

Leggi anche: Al Mondiale negli Usa partite all’una di notte per evitare il caldo (Times)

“I 12 club europei per la competizione di quest’anno si sono qualificati vincendo la Champions League nelle quattro stagioni precedenti o tramite il coefficiente Uefa per club, calcolato sulle quattro stagioni precedenti. Poiché Chelsea e Manchester City si sono qualificati vincendo la Champions League, non c’era spazio per il Liverpool, nonostante il club avesse un coefficiente elevato”.