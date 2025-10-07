Molti davano De Bruyne per finito, a Napoli sta dimostrando che non è così (Mundo Deportivo)

Sta dimostrando di aver preso la decisione giusta. Kdb sta ritrovando la sua miglior versione: i tre gol e due assist in otto partite lo confermano

In estate molti consideravano Kevin De Bruyne al tramonto, con il Napoli visto solo come ultima spiaggia. Oggi i risultati raccontano una realtà ben diversa. Mundo Deportivo scrive:

“Kevin De Bruyne non ha ancora detto la sua ultima parola. Dopo due stagioni segnate dagli infortuni al Manchester City, il giocatore ha deciso di trasferirsi in Italia per difendere i colori di una squadra storica come il Napoli. Una destinazione che sembra essere quella giusta, visto che Kdb sta ritrovando la sua miglior versione. I suoi tre gol e due assist in otto partite, tra tutte le competizioni, lo confermano.

L’internazionale belga è diventato uno dei punti fermi nelle formazioni di Antonio Conte, che è stato anche uno dei motivi principali per cui De Bruyne ha scelto questo progetto”.

«È uno dei migliori allenatori degli ultimi dieci anni, e posso ancora imparare molto da lui» – ha dichiarato il belga durante la sua presentazione con il Napoli.

De Bruyne non è finito

Molti lo davano per finito, ma il belga smentisce tutti – secondo il quotidiano spagnolo:

“Il centrocampista di 34 anni ha lasciato il Manchester City quest’estate a parametro zero, poiché la società inglese riteneva concluso il ciclo di uno dei migliori giocatori della sua storia. Tuttavia, De Bruyne ha scelto di firmare con il Napoli, un club dell’élite europea, invece di accettare un ricco contratto in Arabia Saudita o negli Stati Uniti.

«È stata la miglior decisione che potessi prendere. Sono affascinato dal progetto del club, che ha dimostrato la volontà di investire e mi offre la possibilità di continuare a giocare ad alto livello» – ha assicurato il belga.

Oggi, le sue parole sembrano più che mai confermate dai fatti. Dichiarazioni che rispecchiano la volontà di Kdb di tornare ai massimi livelli. Perché sì, De Bruyne ha ancora molto calcio da regalare.”