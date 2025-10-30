Moggi: «Io e Allegri, fin dall’inizio, avevamo detto che il Var sarebbe stato soggettivo. Ora la confusione è inevitabile»

A Tmw: «Spalletti in questo momento è il migliore disponibile. Questa Juventus ha poca personalità e serve un allenatore capace»

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha analizzato ai microfoni di TuttomercatoWeb.com la situazione in casa bianconera, commentando anche il possibile arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina e il tema sempre caldo del VAR.

Le parole di Moggi

«Il vero problema è il continuo cambio di allenatori, in questo caso Tudor. Chi dirige deve capire cosa non funziona davvero, perché di tecnici ne sono passati diversi e il problema resta. Evidentemente l’ingranaggio è difettoso, serve un po’ d’olio per farlo girare bene».

Sulla scelta di Spalletti, Moggi è chiaro:

«In questo momento è il migliore disponibile. Questa Juventus ha poca personalità e serve un allenatore capace, credibile e con esperienza: per questo ritengo Spalletti una scelta giusta. Certo, molto dipenderà anche dal centrocampo. Io, personalmente, avrei rinforzato la mediana e la difesa piuttosto che prendere tre attaccanti, ma solo chi è dentro la società può valutare fino in fondo le esigenze della squadra».

Sul tema del tatuaggio del tecnico, che ha sollevato qualche polemica, Moggi è netto:

«Sono solo sciocchezze. Gli allenatori sono professionisti, tifano e lavorano per la squadra che allenano. Non c’è nulla da criticare nel fatto che abbia amato Napoli e i suoi colori».

Parlando invece dei limiti della Juve, l’ex dirigente sottolinea:

«Manca gente di personalità, leader in grado di trascinare. Contro l’Udinese ha vinto, anche grazie a due rigori concessi, ma davanti e in mezzo manca qualcosa, e pure in difesa si soffre. La Juventus si arrangia: prova a non prendere gol e colpisce quando può, ma troppo raramente».

Infine, un commento sul Var:

«Io e Allegri, fin dall’inizio, avevamo detto che il Var sarebbe stato soggettivo: un arbitro dirige in campo e un altro davanti a uno schermo. Ora regole e interpretazioni cambiano di continuo, e la confusione è inevitabile. Il fuorigioco e la goal-line technology sono oggettivi, ma tutto il resto no. Sarebbe opportuno semplificare, così ci sarebbe più serenità per tutti».

E conclude con una riflessione ironica:

«Quando nacque il Var, molti dissero: “Finalmente la Juve non sarà più favorita”. Oggi, quando capita un errore contro di loro, gli stessi maledicono il Var. È il calcio: fa discutere, ma deve restare uno spettacolo. Peccato solo che chi lo gestisce sembri più confuso che mai».